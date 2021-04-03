أبوظبي وجهة شركات الابتكار الرقمي في العالم

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تحولت الاستراتيجيات الرقمية لإمارة أبوظبي إلى واقع ملموس يؤتي ثماره، حتى اعتلت أبوظبي خلال سنوات قليلة قائمة أهم الوجهات في العالم للمبتكرين والمبدعين خاصة في العالم الرقمي، وبرامج الذكاء الاصطناعي، والتطبيقات الحديثة، وأنظمة المعرفة المختلفة.

وترجمة للتوجهات التنموية للإمارة تحولت عاصمة دولة الإمارات إلى قبلة ومحط أنظار لجميع الشركات الناشئة وأصحاب الابتكارات في العالم، الذين يتطلعون لأن يكون لهم دور مهم في مستقبل الإنسانية جمعاء.

وفي هذا المجال تعتبر منصة Hub71 إحدى مبادرات برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية «غداً 21»، الهادف إلى دعم مسيرة التنمية للانطلاق نحو آفاق جديدة عبر الاستثمار في الأعمال والابتكار والمجتمع، وتسهم المنصة في التحول الرقمي لإمارة أبوظبي، من خلال تعزيز مجتمع تكنولوجي مزدهر وحيوي عبر إقامة الشراكات التي تجمع بين عوامل التمكين الرئيسية، ومساعدة الشركات الناشئة العالمية على تأمين مصادر رأس المال، والتوسع في أسواق جديدة خارج أبوظبي.

وساهمت منظومة التكنولوجيا العالمية في أبوظبي حتى مطلع العام الجاري، في تسهيل جمع 185 مليون درهم (50.4 مليون دولار أميركي) لعدد من الشركات الناشئة في 2020، لتحقق نمواً يقارب 200% وتضم أكثر من 100 شركة ناشئة من 21 دولة تستثمر في 16 قطاعاً تكنولوجياً.

وتلقت المنصة أكثر من 2100 طلب انضمام خلال العام الماضي.

ونما مجتمع Hub71 من 35 شركة ناشئة في مطلع 2020 إلى 102 شركة مطلع العام 2021 أي خلال عام واحد، بنسبة نمو بلغت 191%، وفي هذا الإطار تلقي صحيفة «الاتحاد» الضوء على نماذج من هذه الشركات:

«بوابة ترابط»

وتعد «بوابة ترابط» أكبر منصة مرخصة ومتخصصة في توفير الخدمات وحلول البنية التحتية للصيرفة المفتوحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تربط شبكة عالمية من البنوك وشركات التكنولوجيا المالية عبر تطوير بيئة برمجة تطبيقات (API) العالمية.

كما تعد المنصة الأولى في المنطقة التي تتيح تدفق الأموال والمعلومات بشكل فوري وآمن وبتكلفة منخفضة من خلال تقديم تقنيات تساعد على تسهيل وتوزيع الخدمات المالية المخصصة، وتمكن المؤسسات المالية من بناء عالم جديد من الخدمات المالية في المنطقة.

وبعد تأسسها في البحرين في عام 2018، وسعت بوابة ترابط من وجودها في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2020، من خلال إنشاء مكاتب في الإمارات العربية المتحدة لمواصلة تعزيز الابتكار في قطاع الخدمات المالية.

وأسست بوابة ترابط في سبتمبر 2020 مكاتبها في «هب 71» لتوسيع نطاق عملياتها ودعم خدماتها إقليمياً، نظراً لأن أبوظبي أعطت الأولوية لقطاع التكنولوجيا المالية، من خلال إنشاء منظومة شاملة يمكن فيها للشركات الناشئة والمصارف المالية التعاون وتكوين شراكات ناجحة.

وبالإضافة لذلك تتكون «هب 71» من مجتمع تكنولوجي مزدهر يجعلها وجهة جذابة لأي شركة ناشئة تطمح للتوسع الإقليمي.

وبعد توسع بوابة ترابط في الإمارات العربية المتحدة ولندن، تمكنت منصة الخدمات المصرفية المفتوحة من تأمين 13 مليون دولار في أحدث جولة تمويل لها، ويمثل هذا التمويل أكبر جولة تمويلية من نوعها في قطاع التكنولوجيا المالية في تاريخ المنطقة.

وقال عبد الله المؤيد المؤسس والرئيس التنفيذي لـ «بوابة ترابط»: «إن قطاع الصيرفة المفتوحة هو في بدايات نطاق تفاعل البنوك وشركات التكنولوجيا المالية في المنطقة مع بعضها البعض، ومع سرعة اعتماد الجهات المسؤولة اللوائح التنظيمية، ستوفر «بوابة ترابط» البنية التحتية لتعاون غير مسبوق بين المؤسسات المالية وقطاع التكنولوجيا المالية الإقليمية، من أجل تحقيق ازدهار أكبر ومرونة أوسع من خلال التنظيم الجاد، بما يتماشى مع الحكومات والسلطات الإقليمية».



«ثروة»

تسعى شركة «ثروة» من خلال برامجها وتطبيقاتها المبتكرة إلى تبسيط الاستثمار، وجعله متاحاً للجميع من خلال الجمع بين التكنولوجيا والمشورة، التي يقدمها الإنسان لتوفير تجربة رقمية بالكامل بتكلفة منخفضة جداً.

وينصب تركيز «ثروة» على الاستثمار على المدى الطويل، أو ما يعرف بالاستثمار السلس، في محافظ متنوعة عالمياً، كما تساعد الشركة العملاء على إعادة استثمار الأرباح وفي عملية التوازن الدائم للمحفظة.

وتسعى «ثروة» إلى إزالة الغموض حول العمليات المالية في المنطقة، وتوفير منصة تتيح لأي شخص العثور على المشورة المالية وقراءة مقالات تلهم مسيرتهم نحو الاستقلال المالي، بالإضافة إلى ذلك، تقدم أداة حاسبة للتقاعد لمساعدة العملاء على التخطيط لمسيرتهم المالية نحو التقاعد. وأوضحت الشركة أنها بناء على طلب السوق، مؤخراً أعلنت عن إطلاق خدمة تداول بعمولة تبلغ صفر دولار.

وفيما يتعلق بفئات محافظ الشركة، فهي تقدم محافظ استثمار تقليدي وحلال ومسؤول اجتماعياً.

وأسس «ثروة» عام 2017 كل من مارك شهوان، وهو تنفيذي يتمتع بخبرة في أدوار متنوعة تشمل الإستراتيجية والإدارة والعمليات والتكنولوجيا، ونادين مزهر، المتخصصة في استراتيجية التسويق والاتصال، إضافة إلى جاد صايغ، المهندس الخبير في تطوير أنظمة واسعة النطاق وبناء خدمات موزعة قائمة على السحابة وأدوات عرض بيانات ومعالجتها وتطبيقات تركز على تجربة المستخدم.

انطلقت «ثروة» في نوفمبر 2017، وأطلقت منصتها التجريبية في فبراير 2018. وعندما تم إطلاق منصة Hub71، اختار فريق العمل أن يتخذ مقراً له من منظومة التكنولوجيا العالمية هذه. فبرنامج Hub 71 يجمع شركاء مختلفين ضمن مساحة عمل مشتركة.

DX Compliance

تعتبر شركة DX Compliance متخصصة في استخدام التعلم الآلي والذكاء الاصطناعي لتوفير رؤى فريدة وحماية البنوك وشركات التكنولوجيا المالية من الغرامات الكبيرة على الانتهاكات في الامتثال لمكافحة غسل الأموال.

كما أنها مزود رئيس لحلول مكافحة غسل الأموال، وتتمتع بحضور لافت في مجال البحث والتطوير والقيادة في الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. ويبحث نظام DX Compliance عن السلوك المشبوه في بيانات المعاملات، ويساعد المؤسسات المالية على فهم أين تكمن أكبر مخاطرها وكيفية تجنب هذه المخاطر. وأسس الشركة سايمون ودانيال وكلاهما محاميان في الأصل، لكنهما انتقلا إلى إنشاء وتنمية شركات التكنولوجيا المالية في أوروبا منذ حوالى 7 سنوات.

وأصبح سايمون رئيساً لقسم مكافحة غسل الأموال والامتثال في بنك تشالنجر الأول في ألمانيا وعمل عن كثب مع السلطات التنظيمية والمشرعين في بلدان متعددة.

تتخذ الشركة مقراً لها في الأصل في إيرلندا، وبعد أن نمت وتوسعت في لندن وألمانيا وهولندا، اختارت DX Compliance أن تبني فريق قيادتها ونموها المستقبلي من خلال منصة Hub71 في أبوظبي.

ويعد الالتزام بالنمو المستدام ومنظومة التكنولوجيا المستدامة جزءاً من مشروع غداً 21.

وبصفتها شركة تكنولوجيا ناشئة سليمة أخلاقياً، تركز الشركة على حل المشكلات التي تضر بالبشرية بشكل كبير، ولذا تعتبر الشركة أن أبوظبي خياراً منطقياً تماماً، كونها موقعاً استراتيجياً يدعم الشركات الناشئة، وتمكنها من العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتوظيف المواهب الحقيقية في المنطقة. كذلك صنفت الإمارة على أنها واحدة من أكثر الأماكن أماناً للعيش في العالم. وتمتلك DX Compliance مجموعة لافتة من العملاء في المنطقة وتعمل مع بعض المؤسسات المالية الأكثر شهرة، ونظراً للزيادة الهائلة في الطلب من البنوك في الإمارات العربية المتحدة، تعمل DX الآن على توسيع فريق البحث والتطوير القائم من Hub71 لتلبية الطلب الكبير على خدمات الشركة.