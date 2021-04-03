«تمكن» تنجز «الجيمي أفينيو» بتكلفة 800 مليون درهم

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت شركة «تمكن» العقارية الانتهاء من تنفيذ مشروع «الجيمي اڤينيو» الواقع في قلب العاصمة أبوظبي، حيث يتمتع المشروع الجديد بموقعه بالقرب من مجموعة من المرافق والوجهات السياحية والخدمية والترفيهية الحديثة.

وقال الدكتور عبدالرحمن محمود العفيفي، الرئيس التنفيذي لشركة تمكن العقارية: «نحرص على طرح وتنفيذ مشاريع عقارية متنوعة ومتميزة في سوق الإمارات العقاري الذي يشهد طلباً متواصلاً على المشاريع النوعية، مع التزامنا بتطبيق المعايير العالية والمستويات القياسية التي تعتمدها الشركة في تشييد مشاريعها وفق أعلى مقاييس الجودة التي تجمع القيمة المضافة مع المزايا والمواصفات التي تلبي احتياجات العملاء وتترجم مفهوم جودة الحياة».

وأضاف د. العفيفي: «انتهينا من تنفيذ الأعمال الإنشائية في مشروع (الجيمي اڤينيو) الذي يقع في منطقة الخالدية في العاصمة أبوظبي، وبلغت تكلفته الاستثمارية 800 مليون درهم، ومخصص للاستخدام السكني والتجاري». ويضم المشروع 600 وحدة فاخرة من الشقق السكنية التي تتألف من 1 غرفة وصالة، 2 غرفة وصالة، 3 غرف وصالة، بالإضافة إلى مساحات تجارية، ومساحات للمكاتب، وما يفوق 800 موقف للسيارات. وأكد أن هناك مؤشرات إيجابية ومشجعة تظهرها معدلات النمو المتزايدة التي يشهدها القطاع العقاري، مما يوفر معه مزيداً من ضمانات الثقة والثبات التي تتمتع بها مدينة أبوظبي وما تضمه من مقومات سياحية وبنية تحتية متطورة، إضافة إلى المشاريع والمبادرات التي تطلقها الحكومة.

وأعرب د. العفيفي عن توقعاته أن يشهد القطاع الاقتصادي في إمارة أبوظبي مزيداً من النمو خلال المرحلة المقبلة، بفضل مبادرات القيادة الرشيدة والجهود المبذولة للارتقاء بالقطاع الاقتصادي والتعافي من جائحة «كورونا» المستجد في أقرب وقت.

وأكد د. العفيفي أن شركة تمكن العقارية عززت مكانتها في السوق العقاري بالدولة، كما توسعت في إدارة العقارات من خلال محفظة عقارية تضم ما يفوق 3000 وحدة سكنية وتجارية.