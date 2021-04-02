الاقتصاد الروسي يواصل التعافي من تداعيات «كورونا»

موسكو (د ب أ)

واصل الاقتصاد الروسي رحلة التعافي من الركود الذي أدى إليه وباء كورونا في الربع الأخير من عام 2020، ما خفف من نسبة الانكماش، في الوقت الذي رفض فيه الرئيس فلاديمير بوتين فرض إغلاق عام ثان في أنحاء البلاد. ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن خدمة الإحصاء الفيدرالية أن إجمالي الناتج المحلي للبلاد تراجع بنسبة 1.8%، مقارنة بالربع المقابل من السنة الماضية. وكان خبراء الاقتصاد توقعوا تراجعاً بنسبة 2.2%.

وجرى تعديل التوقعات بانكماش الاقتصاد إلى 3% لعام 2021 بأكمله، مقارنة بتوقعات سابقة تحدثت عن 3.1%.

يشار إلى أن اقتصاد روسيا، التي تعد أكبر مصدر للطاقة في العالم، انكمش العام الماضي بنسبة أقل مقارنة بنظرائه في الدول الأخرى، حيث فرضت البلاد إجراءات أخف للحد من تفشي جائحة كوفيد-19 في أعقاب إغلاق أولي. كما أن نصيب قطاع الخدمات الروسي في إجمالي الناتج قليل نسبيا.

وبحسب خدمة الإحصاء، فإن التضخم، الذي نجم عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية، وضعف العملة الروسية، الروبل، قد تسارعت وتيرته أكثر في خضم تعافي معدلات الاستهلاك، ما دفع البنك المركزي الروسي إلى زيادة أسعار الفائدة الرئيسة الشهر الماضي، للمرة الأولى منذ عام 2018 ومن المتوقع حدوث زيادات أخرى.