ارتفاع أسعار الديزل والبنزين في السودان

الخرطوم (رويترز)

ارتفعت أسعار البنزين والديزل في السودان على نحو كبير أمس عقب إصلاحات على صعيد دعم الوقود، وهي جزء من سلسلة إجراءات اقتصادية.

ونقلت رويترز أن أسعار البنزين ارتفعت بنحو 23% فيما زادت أسعار الديزل أكثر من ثمانية بالمئة في محطات الوقود. وارتفعت أسعار البنزين في عدة محطات وقود بالعاصمة السودانية الخرطوم إلى 150 جنيهاً سودانياً (0.4 دولار) من 122 جنيهاً للتر، بينما صعدت أسعار الديزل إلى 125 جنيهاً من 115 جنيهاً. وتلغي الحكومة الانتقالية في السودان تدريجيا معظم دعم الوقود في ظل نقص واسع النطاق. وفي الخرطوم، يصطف المواطنون في طوابير طويلة للحصول على الديزل، بيد أن عدد المنتظرين لشراء البنزين قل في الأيام الأخيرة. وفي العديد من المناطق خارج الخرطوم ما زال النقص حاداً.

ويشهد السودان أزمة اقتصادية منذ ما قبل الإطاحة بعمر البشير في 2019، مما أدى إلى نقص إمدادات سلع أساسية مثل الوقود والخبز والأدوية.

وفي فبراير، خفض البنك المركزي قيمة العملة، في تحرك يستهدف الإفراج عن مساعدة أجنبية وفتح الطريق أمام إعفاء من ديون بمليارات الدولارات. ونفذت الحكومة التي شُكلت عقب الإطاحة بالبشير إصلاحات مؤلمة شملت تقليص دعم الطاقة وخفض قيمة العملة مع تطبيق البلاد برنامجاً تحت إشراف صندوق النقد الدولي في خضم أزمة اقتصادية.