الاستثمار المؤسسي يعزز مكاسب الأسهم المحلية

يوسف البستنجي (أبوظبي)

تلقت الأسواق المالية المحلية دعماً كبيراً من دخول استثمارات مؤسساتية خلال الأسبوع الماضي على السوقين في أبوظبي ودبي، مكنت الأسواق من تحقيق مكاسب كبيرة في قيمتها السوقية بلغت نحو 50 مليار درهم، حيث توزعت المكاسب على 39 مليار درهم حصة الشركات المدرجة في سوق العاصمة أبوظبي، و11 مليار درهم للشركات المدرجة في سوق دبي المالي.

وارتفت السيولة الإجمالية للتداول التي دخلت السوقين، خلال الجلسات الخمس الماضية إلى 10.24 مليار درهم، وذلك بدعم من صفقات كبيرة نفذت على سهم الدار العقارية في سوق أبوظبي للأوراق المالية بقيمة 3.52 مليار درهم تقريباً.

واستحوذ سوق أبوظبي على 9.5 مليار درهم من إجمالي التداولات، فيما بلغت حصة سوق دبي المالي 0.74 مليار درهم.

وتفصيلاً أغلق المؤشر العام لسوق أبوظبي للأوراق المالية عند مستوى 5941.5 نقطة بنهاية تداولات الخميس الماضي، مرتفعاً بقيمة 215 نقطة تقريبا خلال الأسبوع الماضي، وهو ما انعكس على القيمة السوقية للشركات المدرجة التي ارتفعت قيمتها السوقية الإجمالية إلى نحو 865 مليار درهم بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة مع 826 مليار درهم بناية الإسبوع الأسبق، محققة بذلك مكاسب جديدة بقيمة تبلغ نحو 39 مليار درهم.

وتظهر بيانات السوق أن الاستثمار المؤسساتي في أسهم الشركات المدرجة في سوق العاصمة أبوظبي سجل حصيلة إيجابية خلال الأسبوع بلغت قيمتها 94 مليون درهم صافي شراء.

وفي الوقت نفسه شهد السوق ضخ استثمارات جديدة من جانب المواطنين في سوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث أظهرت التداولات أن المواطنين استثمروا نحو 54.3 مليون درهم جديدة في الأسهم المدرجة بالسوق خلال الأسبوع الماضي.

وتركزت التداولات في سوق العاصمة على عدد من الأسهم القيادية جاء في صدارتها خلال الأسبوع الماضي، التداولات المنفذة على أسهم شركة الدار العقارية بقيمة 4.016 مليار درهم،

وأغلق سهم الشركة على سعر 3.71 درهم لسهم.

تلاها التداولات على أسهم بنك أبوظبي الأول بقيمة 1.534 مليار درهم وأغلق السهم على سعر 14.6 درهم، تلاه التداولات على أسهم الشركة العالمية القابضة بقيمة 1.524 مليار درهم، وبلغت قيمة السهم 64.8 درهم، ثم التداولات على أسهم شركة بترول أبوظبي الوطنية للتوزيع بقيمة 598 مليون درهم، وأغلق السهم على سعر 4.49 درهم، تلاه التداولات على أسهم اتصالات بقيمة 347 مليون درهم، وأغلق السهم على سعر 22.06 درهم.

مكاسب مهمة

إلى ذلك تمكن سوق دبي المالي من تحقيق مكاسب مهمة أيضاً في القيمة السوقية بلغت 11 مليار دهم نتيجة ارتفاع القيمة الإجمالية للشركات المدرجة إلى 357.3 مليار درهم بنهاية جلسة الخميس الماضي، مقارنة مع قيمة سوقية كانت تبلغ 346.3 مليار درهم الخميس الأسبق.

وارتفع الموشر العام للسوق بنحو 62 نقطة ليبلغ 2557.7 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي، مقارنة مع 2495.5 نقطة بنهاية الأسبوع الأسبق.

وبلغت قيمة التداولات المالية، خلال الأسبوع الماضي في سوق دبي المالي نحو 743 مليون درهم.

وتظهر بيانات سوق دبي المالي أن المستثمرين الأجانب قدموا دعماً مهماً للسوق على مدى ثلاث جلسات، حيث استثمر الأجانب يوم الاثنين الماضي 11.1 مليون درهم جديدة، في الأسهم المدرجة بالسوق، ثم في جلسة الثلاثاء استثمروا أيضا 8.75 مليون درهم جديدة أخرى، إضافة إلى 12.9 مليون درهم في جلسة الأربعاء.

وأما جلسة الأحد الماضي، فقد سجلت صافي بيع محدوداً للأجانب بقيمة 3.9 مليون درهم، وكذلك جلسة الخميس أظهرت صافي بيع بقيمة 7.4 مليون درهم.

وكذلك المؤسسات سجلت دعماً للتداولات في سوق دبي المالي، حيث أظهرت تداولاتها صافي عمليات شراء في ثلاث جلسات، بينما سجلت صافي بيع محدوداً في جلستين.