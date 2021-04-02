مطار رأس الخيمة يستقبل أول رحلة ركاب مباشرة من روسيا

رأس الخيمة (الاتحاد)

أعلن مطار رأس الخيمة الدولي أمس عن بدء رحلات الطيران المباشر التي تربط الإمارة بتسع مدن روسية، من خلال تسع رحلات أسبوعية على متن الخطوط الجوية الروسية «روسيا إيرلاينز».

وفي هذا السياق، قال المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، ومطار رأس الخيمة الدولي، وعضو مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، والمجلس التنفيذي لرأس الخيمة: «يشكل مطار رأس الخيمة الدولي ركيزة أساسية في خطط النمو في رأس الخيمة، من خلال الجهود المستمرة لزيادة عدد الوجهات وجداول الرحلات، ومن خلال إقامة الشراكات مع شركات طيران جديدة، وتوسيع نطاق الخدمات مع الشركات التي نعمل معها حالياً. وتمثل الشراكة الجديدة مع الخطوط الجوية الروسية «روسيا إيرلاينز» خطوة مهمة في تحقيق استراتيجية التوسع التدريجي للمطار، حيث سيتم ربط الإمارة بتسع رحلات مباشرة من وإلى روسيا».

بدوره، قال سانجاي خانا، الرئيس التنفيذي لمطار رأس الخيمة الدولي: «ستسهم هذه الخطوة في توسيع نطاق وصولنا إلى وجهات جديدة، وتوفير خيارات أوسع أمام المتعاملين عند التخطيط للسفر عبر مطار رأس الخيمة الدولي».