تراجع اليوان الصيني أمام الدولار الأميركي

بكين (د ب أ)

واصل اليوان الصيني تراجعه مقابل الدولار للأسبوع السابع على التوالي، وهو أطول فترة ضعف له أمام العملة الأميركية منذ أكثر من عامين.

ويأتي ذلك في ظل عودة المستثمرين إلى التعامل بالدولار مع انتعاش النمو.

وتراجع اليوان الصيني لتصل قيمته إلى 6.56 يوان مقابل الدولار في جلسة التداول أمس، في تراجع بنسبة 0.3 في المئة عن مكاسبه هذا الأسبوع.

وارتفعت قيمة اليوان والدولار على مدار سبعة أسابيع، وهي أطول فترة انتعاش منذ أغسطس 2018 ولا يشعر صانعو السياسة المالية في الصين بالقلق من التراجع الأخير في قيمة اليوان.

وذكر سون جوفينج، رئيس لجنة السياسة النقدية في بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) في مؤتمر صحفي الخميس، أنه لن يكون هناك تأثير كبير محتمل لبرامج التحفيز الأميركية، وارتفاع عوائد سندات الخزانة، على الأسواق الصينية.

وأشار سون إلى أن الصين عززت من الحصة المالية للمؤسسات الداخلية لشراء الأصول الخارجية بنحو 135 مليار دولار الشهر الماضي، وهي الأعلى على الإطلاق.