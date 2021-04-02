نمو مبيعات السيارات الرباعية في أميركا

سول (دب ا)

قالت شركتا هيونداي وكيا الكوريتان الجنوبيتان أمس، إن مبيعاتهما المشتركة في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة 76% في مارس الماضي، مقارنة بعام سابق، في ظل ارتفاع الطلب على السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات.

وباعت هيونداي وكيا 141 ألفاً و926 سيارة في السوق الأميركية الشهر الماضي، مقارنة بـ 80 ألفاً و531 وحدة في الشهر المقابل العام الماضي، وفقا لبيانات مبيعات الشركتين.

وقال نائب رئيس الشركة، راندي باركر، المسؤول عن المبيعات في السوق الأميركية في هيونداي في بيان: «تضافرت ثقة المستهلك القوية والمخزون الكافي وخط الإنتاج الجذاب، والإعلانات الجاذبة للانتباه ومجهودات وكالاتنا، لتحقق هذه النتائج»، وفقاً لما ذكرته وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء.

وأعلنت هيونداي وكيا اللتان تمثلان معاً خامس أكبر كيان للسيارات في العالم من حيث المبيعات، عن أفضل مبيعات شهرية وربع سنوية على الإطلاق في أهم سوق سيارات في العالم.