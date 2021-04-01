موانئ أبوظبي تفوز بجائزة «الاعتماد الذهبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت موانئ أبوظبي، عن فوزها بجائزة «الاعتماد الذهبي» في المسؤولية المجتمعية، تقديراً لجهودها المستمرة للنهوض بأعلى معايير الاستدامة والممارسات التجارية الأخلاقية.

وبهذا التكريم، تكون موانئ أبوظبي أول شركة في منطقة الشرق الأوسط تفوز بجائزة دولية مرموقة في المسؤولية المجتمعية المؤسسية تمنحها شركة «سي إس آر إيه» التي تتخذ من بريطانيا مقراً لها.

وقدّمت الشركة البريطانية المانحة للجوائز شهادة «الاعتماد الذهبي»، أرفع جوائزها في التميّز في المسؤولية المجتمعية المؤسسية، إلى موانئ أبوظبي، التي تُعدّ الركيزة الأساسية في أبوظبي لتمكين التجارة والخدمات اللوجستية العالمية، وذلك بعد أن أجرت لجنة الاعتماد تقييماً مستقلًا لموانئ أبوظبي في أربعة مجالات، هي البيئة، والعمل الخيري، والمجتمع، ومكان العمل.

وقال محمد التميمي، نائب الرئيس - إدارة الصحة والسلامة والأمن والبيئة في موانئ أبوظبي: «يؤكد حصولنا على هذا الاعتماد الذهبي التزام موانئ أبوظبي بالمسؤولية المجتمعية المؤسسية، وبما ينسجم مع أهداف التنمية العالمية، مثل أهداف التنمية المستدامة التي وضعتها الأمم المتحدة. ويُعدّ الحصول على هذا التصنيف الذهبي المرموق من خلال هيئة الاعتماد «سي إس آر إيه» التي تعد من أبرز هيئات المسؤولية المجتمعية على مستوى العالم، شهادةً على نجاح جهود موانئ أبوظبي وتميزها في تعزيز أفضل الممارسات العالمية».