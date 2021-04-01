2088 علامة تجارية أعادت تسجيل ملكيتها في الإمارات

أبوظبي (وام)

بلغ إجمالي عدد طلبات إعادة تسجيل الملكية للعلامات التجارية في دولة الإمارات نحو 2088 طلباً خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام 2021، بحسب إدارة العلامات التجارية بوزارة الاقتصاد.

يعكس الحجم الكبير من العلامات التجارية التي جرى إعادة تثبيت ملكيتها خلال الفترة من يناير إلى نهاية مارس من العام الجاري، النشاط الكبير الذي يشهده القطاع، وذلك بالتزامن مع عودة النمو إلى جميع الأنشطة الاقتصادية والتجارية في الدولة.

وتضم قائمة العلامات التجارية التي أعيد تسجيلها مع نهاية شهر مارس الماضي مجموعة كبيرة من العلامات التابعة لشركات عالمية تتخذ من الإمارات مركزاً إقليمياً لأعمالها في منطقة الخليج والشرق الأوسط بشكل عام.