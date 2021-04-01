7.1 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

دبي (الاتحاد)

بلغت قيمة التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك بدبي خلال الأسبوع الحالي أكثر من 7.1 مليار درهم.

فقد شهدت الدائرة تسجيل 1219 مبايعة بقيمة 2.77 مليار درهم منها 103 مبايعات لأراضٍ بقيمة 722.02 مليون درهم و 1116 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 2.05 مليار درهم. وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 213 مليون درهم في منطقة مدينة دبي الملاحية تليها مبايعة بقيمة 53 مليون درهم في منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد تليها مبايعة بقيمة 31 مليون درهم في منطقة جزيرة 2. وتصدرت منطقة حدائق الشيخ محمد بن راشد المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 224 مليون درهم وتلتها منطقة ند الشبا الثالثة بتسجيلها 22 مبايعة بقيمة 55 مليون درهم وثالثة في الحبية الثالثة بتسجيلها 8 مبايعات بقيمة 26 مليون درهم. وفيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل جاءت مبايعة بقيمة 50 مليون درهم بمنطقة مجمع دبي للاستثمار الثاني كأهم المبايعات تلتها مبايعة بقيمة 37 مليون درهم في منطقة البرشاء جنوب الرابعة وأخيراً مبايعة بقيمة 28 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا.