بشهادة دولية.. «إكسبو دبي» حدث ملائم لذوي الصعوبات الحسية

دبي (الاتحاد)

أصبح «إكسبو 2020 دبي» أول حدث في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا - وأول إكسبو دولي على الإطلاق - يحصل على شهادة بأنه حدث ملائم لذوي الصعوبات الحسية.

يأتي ذلك تأكيداً لالتزام «إكسبو 2020 دبي» باستضافة إكسبو الدولي الأكثر شمولاً وتيسيراً لوصول أصحاب الهمم في تاريخ الحدث الدولي وفي فعالية أقيمت في جناح الاستدامة/‏‏‏تيرا/‏‏‏ للاحتفال باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد/‏‏‏الذي يوافق الثاني من إبريل/‏‏‏، قدمت منظمة «سنسوري أكسيس» شهادة المجلس الدولي لإمكانية الوصول الحسي إلى إكسبو 2020 دبي، بوصفها الجهة المنوط بها تقييم إجراءات تيسير الوصول الواسعة والمتكاملة التي يتخذها إكسبو 2020 دبي.

وقالت الدكتورة جنيفر كامولي، مدير الشمول وتيسير الوصول، إكسبو 2020 دبي: «بوصفه أول إكسبو دولي يقام في العالم العربي، فإننا نشعر بالفخر لكون إجراءاتنا تحقق معايير المجلس الدولي لإمكانية الوصول الحسي، وتضع معيارا قياسيا لتيسير الوصول الحسي في دولة الإمارات، وتمثل لمنطقة الشرق الأوسط وما حولها نموذجا يحتذى.. نحتفل بهذا الإنجاز عشية اليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد مع من يشاركون إكسبو قناعته الراسخة بأننا، فقط عندما نتقبل أصحاب الهمم وندمجهم، نستطيع أن نحقق الشمول بالمعنى الحقيقي للكلمة.. نتطلع إلى الترحيب بالكثير من أصحاب الهمم عندما يفتح إكسبو 2020 دبي أبوابه للعالم في الأول من أكتوبر 2021».

وتحقق الشهادة المعايير التي وضعها المجلس الدولي لإمكانية الوصول الحسي والذي أسس لمعايير الوصول الحسي الأكثر شمولا، وتبني على انضمام إكسبو 2020 دبي في وقت سابق من هذا العام إلى «ذا فاليوبيل 500» التي تضم شركات عالمية تتفانى في العمل من أجل تحقيق شمولية الأعمال.

وقالت الدكتورة دانيلا فيرديكو، مؤسس ومدير سنسوري أكسيس: «تغمر سنسوري أكسيس السعادة بمنح إكسبو دولي شهادة اعتماده حدثا دوليا ملائما لذوي الصعوبات الحسية للمرة الأولى في التاريخ.. عبر العمل عن كثب مع مجلس التنوع العصبي في سنسوري أكسيس، اتخذ إكسبو 2020 دبي خطوات كبيرة نحو تيسير الوصول لمرضى التوحد والأشخاص الذين لديهم صعوبات حسية، والذين غالباً ما لا يلتفت إلى إعاقاتهم، في حدث دولي له أثر عالمي».

ومن بين الإجراءات التي اتخذت لتلبية احتياجات ذوي الصعوبات الحسية، يوفر إكسبو 2020 دبي أربع غرف هادئة للزوار الذين يعانون من الحمل الحسي الزائد أو القلق، بينما ستكون القصص الاجتماعية متاحة للتنزيل من موقع إكسبو 2020 دبي الإلكتروني، والتي توفر معلومات حسية عن تجارب زوار إكسبو 2020 دبي المختلفة.. أيضا سيتم توفير «شرائط عباد الشمس» لمن يرغبون في الإشارة إلى أن لديهم إعاقة خفية.

وتشمل الإجراءات الأخرى 14 خريطة لمسية مع صور بارزة ومحفورة للمنطقة المحيطة، بالإضافة إلى مخارج صوتية وطريقة برايل، ونماذج لمسية ثلاثية الأبعاد للمعالم المعمارية في إكسبو 2020 دبي، ورموز قابلة للقراءة إلكترونيا لتجارب ذاتية التوجيه يجري سردها بلغة الإشارة والوصف الصوتي مع تسميات توضيحية مكتوبة، وحلقات الحث السمعي.

ويلتزم إكسبو 2020 دبي بخلق فرص لأصحاب الهمم ويعمل بالتعاون مع وزارة تنمية المجتمع لتمكينهم عبر فرص توظيف هادفة تبني قدراتهم الاحترافية وخبراتهم العملية.

وستتوفر تذاكر إكسبو 2020 دبي مجانا لجميع أصحاب الهمم وبنصف السعر لمرافق كل منهم.. وسيكون تيسير الوصول على جدول الأعمال أثناء الحدث الدولي، كجزء من محادثات إكسبو: التسامح والشمول، ضمن سلسلة من برامج الموضوعات التي تناقش تحديات عالمية رئيسية.