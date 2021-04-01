وزير الطاقة السعودي: لم نناقش أسواق النفط مع المسؤولين الأميركيين

الرياض (رويترز) قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، اليوم الخميس، إن المحادثات التي أجراها مع الولايات المتحدة لم تناقش أسواق النفط، نافياً أن تكون قد أثرت على قرار «أوبك+» اليوم.

وأضاف الأمير عبد العزيز بن سلمان في تصريحات لـ«رويترز»، أنه تم الاتفاق على تخفيف التخفيضات الطوعية بمقدار 250 و350 و400 ألف برميل يومياً خلال مايو ويوليو المقبلين.

وقال: لم نتحدث مع المستهلكين بعد، ولا أحد يضغط على أوبك+.

ولفت إلى أنه ما زال من الممكن تعديل مستويات الإنتاج في الاجتماع القادم لمجموعة «أوبك+» في 28 أبريل الجاري.

وأضاف: نريد خفض مخزونات النفط إلى متوسط 2015-2019.

وأشار وزير الطاقة السعودي إلى أنه سيكون بوسع أرامكو بيع مزيد من النفط إلى الهند وسائر المستهلكين.

وأضاف أن إنتاج المملكة النفطي في المنطقة المحايدة يبلغ 135 ألف برميل يومياً حالياً.

وفي وقت سابق الخميس، قالت وزيرة الطاقة الأميركية جنيفر جرانهولم، إنها تحدثت هاتفياً مع نظيرها السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، و«أعادا التأكيد على أهمية التعاون الدولي لضمان مصادر الطاقة بأسعار معقولة وموثوق بها للمستهلكين».

وأضافت الوزيرة الأميركية في تغريدة على تويتر: «ناقشنا التعاون الوثيق لحل التحديات المشتركة، وتطوير مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة الكفاءة، وتقليل انبعاث غاز الميثان في إنتاج النفط والغاز، وتطوير أشكال نظيفة من الهيدروجين، لمكافحة تغيّر المناخ».































