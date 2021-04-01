الملياردير الهندي جوبتا يستبعد تلقي مساعدات لإنقاذ شركاته ببريطانيا

لندن (أ ف ب) -استبعد الملياردير الهندي-البريطاني سانجيف جوبتا الخميس تلقي خطة إنقاذ أو إغلاق مصانع تابعة لمجموعة صناعة الصلب «جي.اف.جي ألاينس» التي يملكها بعد انهيار شركة التمويل «جرينسيل».

وجاء موقف جوبتا بعدما رفضت الحكومة البريطانية هذا الأسبوع حزمة إنقاذ للمجموعة بـ170 مليون جنيه استرليني (234 مليون دولار، 200 مليون يورو).

وتتزايد المخاوف في بريطانيا حول مستقبل «جي.اف.جي» و«ليبرتي ستيل» اللتين توظفان ما مجموعه خمسة آلاف شخص في البلاد و35 ألفا عالميا.

و«جي.اف.جي ألاينس» أكبر زبائن «غرينسيل».

وصرّح جوبتا لشبكة «بي.بي.سي» البريطانية «لا أنتظر أن يأتي أحد للإنقاذ. سنساعد أنفسنا، لكن بالطبع أي مساعدة من أي كان هي محل ترحيب».

وهو أقر أن شركته مدينة لغرينسيل بـ«مليارات»، لكنّه أكد أن أي منشأة لن تُغلق.

وتابع مؤسس «جي.اف.جي» أن عمليات المجموعة على صعيد العالم «مربحة».

وأضاف «تلقينا عروضا لإعادة التمويل، سنعيد التمويل، وسندعم أعمالنا في المملكة المتحدة أيضا»، مشددا على أن أيا من مصانع الصلب التي يملكها «لن يغلق تحت إدارتي».

تنشط «جي.اف.جي» في أكثر من 35 بلدا، ويبلغ إجمالي عائداتها السنوية نحو 20 مليار دولار وفق موقعها الإلكتروني.

وتخصصت جرينسل في منح قروض قصيرة الأمد للشركات عبر آلية معقّدة وغير شفافة أدت لاحقا إلى إعلانها إفلاسها الشهر الماضي.