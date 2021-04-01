الأسهم الأميركية تفتح مرتفعة بقوة التكنولوجيا

نيويورك (رويترز) - فتحت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسة على ارتفاع اليوم الخميس، في ظل صعود شركات التكنولوجيا، بقيادة مصنعي الرقائق، بعد توقعات قوية للأرباح من ميكرون، في حين تعززت المعنويات أيضاً بفضل حالة التفاؤل حيال نمو اقتصاد الولايات المتحدة.

صعد المؤشر داو جونز الصناعي 73 نقطة بما يعادل 0.22 بالمئة ليصل إلى 33054.58 نقطة، وزاد المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بمقدار 19.9 نقطة أو 0.50 بالمئة مسجلاً 3992.78 نقطة، وتقدم المؤشر ناسداك المجمع 167.5 نقطة أو 1.26 بالمئة إلى 13414.325 نقطة.