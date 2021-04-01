الاتحاد للطيران تسيّر رحلات إلى 59 وجهة خلال الربيع

رشا طبيله (أبوظبي) تسير الاتحاد للطيران خلال موسم الربيع الحالي رحلاتها إلى 59 وجهة حول العالم، بحسب آخر تحديث لوجهاتها على موقعها الإلكتروني.

وأشارت الناقلة إلى أنها ستقوم بافتتاح رحلاتها إلى تل ابيب في 6 من أبريل الجاري، والى نيروبي في 4 من مايو المقبل، ليصبح عدد الوجهات التي تسير إليها في منطقة الشرق الأوسط أفريقيا، خلال موسم الربيع الحالي 14 وجهة وهي عمّان وكازابلانكا والكويت وسيشل والبحرين، إضافة إلى الدمام والرياض وجدة ومسقط وبيروت والدوحة والقاهرة إلى جانب تل ابيب ونيروبي.

وفي أوروبا تسير الناقلة إلى 17 وجهة خلال موسم الربيع منها وجهة أثينا التي سيتم استئناف الرحلات إليها في 4 من مايو المقبل، ومن الوجهات الأوروبية أمستردام ولندن وموسكو زيوريخ وفرانكفورت ومدريد وبرشلونة وباريس ومانشيستر وروما.

وفي آسيا واستراليا تسير الناقلة إلى 11 وجهة منها بانكوك ومانيلا وسنغافورة وملبورن وسيدني وسيؤول جاكارتا وطوكيو.

أما في القارة الهندية فتسير الناقلة إلى 14 وجهة منها أحمد آباد ودكا كوتشي ونيو دلهي وحيدر أباد ولاهور وماليه وبومباي وكولومبو.