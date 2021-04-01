الذهب يرتفع من أدنى مستوى في 3 أسابيع

ارتفع الذهب مجدداً، اليوم الخميس، عن أدنى مستوى في ثلاثة أسابيع والذي بلغه في الجلسة السابقة، إذ تراجع الدولار الأميركي وعوائد سندات الخزانة، بينما قدمت خطة للرئيس جو بايدن بقيمة تزيد عن تريليوني دولار للوظائف المزيد من الدعم لجاذبية المعدن الأصفر كتحوط في مواجهة التضخم.

وارتفع الذهب في التعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1713.55 دولار للأوقية بحلول الساعة 0540 بتوقيت جرينتش، بعد أن لامس أدنى مستوياته منذ الثامن من مارس عند 1677.61 دولار أمس الأربعاء. ونزلت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1712.30 دولار للأوقية.

وتراجع مؤشر الدولار بعد أن بلغ أعلى مستوى في عدة أشهر أمس الأربعاء، مما يقلص تكلفة الذهب لحائزي العملات الأخرى.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزلت الفضة 0.3 بالمئة إلى 24.31 دولار، بينما تراجع البلاتين 0.4 بالمئة إلى 1182.04 دولار واستقر البلاديوم دون تغيير عند 2618.31 دولار.