الإمارات الأولى أوسطياً في صادرات السلع خلال 2020

مصطفى عبد العظيم (دبي)

حافظت دولة الإمارات على مكانتها المتقدمة على خريطة التجارة العالمية، وحلت في المركز 19 عالمياً والأول شرق أوسطياً ضمن قائمة أكبر 20 دولة مصدرة للسلع على الرغم من التحديات التي فرضتها جائحة كوفيد-19 خلال العام 2020 بحسب التقرير السنوي لمنظمة التجارة العالمية، الذي صنف الدولة في المرتبة 22 عالمياً ضمن قائمة أكبر الدول المستوردة للسلع.

وقدر التقرير الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، إجمالي التجارة الخارجية للإمارات من السلع والبضائع خلال العام الماضي بنحو 1.95 تريليون درهم (532 مليار دولار) بما يشكل نحو 3% من إجمالي التجارة العالمية خلال العام الماضي والمقدرة بنحو 3.54 تريليون دولار.

وبحسب تصنيف منظمة التجارة العالمية لقائمة أكبر المصدرين والموردين في العالم والتي تصنف دول الاتحاد الأوروبي خلالها كمجموعة، حلت الدولة في المرتبة 14 عالمياً في الصادرات والمرتبة 16 في الواردات السلعية.

ووفقاً لبيانات منظمة التجارة العالمية، بلغ إجمالي صادرات الإمارات من السلع في 2020 نحو 1.12 تريليون درهم (306 مليارات دولار) بحصة بلغت نحو 1.7% من إجمالي الصادرات العالمية في العام الماضي والبالغة نحو 1.75 تريليون دولار، فيما بلغ إجمالي الواردات السلعية نحو 829.4 مليار درهم (226 مليار دولار)، شكلت نحو 1.3% من الواردات العالمية البالغة نحو 1.78 تريليون دولار. وأشارت منظمة التجارة العالمية في تقريرها إلى تحسن آفاق الانتعاش السريع في التجارة العالمية بعد أن توسعت تجارة البضائع بسرعة أكبر من المتوقع في النصف الثاني من العام الماضي، متوقعة أن يزداد حجم التجارة السلعية العالمية بنسبة 8% خلال العام الجاري.