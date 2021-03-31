«ديوا» توقع اتفاقيتين لتحلية مياه مجمع حصيان

دبي (الاتحاد)

وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»، أمس اتفاقية «شراء المياه» لمدة 35 عاماً واتفاقية «المساهمين» مع شركة «يوتيكو» الإماراتية، لتنفيذ مشروع تحلية المياه في مجمع حصيان بقدرة إنتاجية تبلغ 120 مليون جالون يومياً، باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر «SWRO» وفق نظام المنتج المستقل للمياه «IWP».

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في مارس 2024 بتكلفة 410 ملايين دولار أميركي «نحو مليار و500 مليون درهم».

وقع الاتفاقيتين معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة، وإيفان ريتشارد مينيزيس، العضو المنتدب لشركة «يوتيكو»، وذلك بحضور راشد مهران البلوشي، رئيس مجلس إدارة شركة «يوتيكو» وعدد من مسؤولي الهيئة.

وقال الطاير: حققت الهيئة إنجازاً عالمياً بحصولها على أدنى سعر تنافسي عالمي بلغ 0.277 دولار أميركي للمتر المكعب من المياه المحلاة لهذا المشروع، والذي يعد أول مشروع تنفذه وفق نموذج المنتج المستقل للمياه.