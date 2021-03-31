ولي عهد الفجيرة: الإمارات أكثر الدول نمواً وازدهاراً

الفجيرة (الاتحاد)

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، أن دولة الإمارات العربية المتحدة تتبوأ مكانة مرموقة في خريطة أكثر الدول نمواً وازدهاراً، بحكمة مؤسسها وباني نهضتها الحديثة المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه»، والحرص على التطور المستمر لهذه المسيرة، بفضل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله ورعاه»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله».

وأعرب سمو ولي عهد الفجيرة عن اعتزازه بما حققته إمارة الفجيرة من طفرة تنموية متوازنة، شملت المدن والقرى والمناطق، تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة.

جاء ذلك في كلمة لسموه في مقدمة كتاب (الفجيرة - المزايا والفرص الاستثمارية)، الذي أصدرته غرفة تجارة وصناعة الفجيرة.

وقال سموه: «لقناعتنا الراسخة بأهمية بيئة الأعمال وتأثيرها على الإنتاج والإنتاجية، فقد أولينا اهتماماً كبيراً بالبنية الأساسية والمرافق الحيوية ومزايا الاستثمار وتبسيط الإجراءات، ما جعل الإمارة أكثر تنافسية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي وأصبحت وجهة مميزة للاستثمار»

وأضاف سموه:«وتعزيزاً لتنافسية الإمارة وتشجيعاً للاستثمار، فإننا نؤكد على دعمنا غير المحدود للمستثمرين ورجال الأعمال ونرحب بهم ونعتبر رعايتهم غاية استراتيجية تأتي ضمن مقدمة أولوياتنا».

ومن جانبه، أكد الشيخ سعيد بن سرور الشرقي، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، أن إمارة الفجيرة بفضل الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة «حفظه الله»، استطاعت أن تحقق طفرة اقتصادية واجتماعية شاملة، وتواصل مسيرتها بخطى متسارعة لبناء نهضتها الحضارية، حيث تشهد الإمارة حالياً حراكاً في مجال البناء، وإعادة تأهيل البنيات الأساسية والمرافق الحيوية.

وقال الشيخ سعيد الشرقي: إن الغرفة وفي إطار جهودها الترويجية المتواصلة للإمارة ولإبراز مسيرتها التنموية، يسر غرفة تجارة وصناعة الفجيرة إصدار هذا الكتاب الترويجي.