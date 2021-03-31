ندوة بأبوظبي للتعريف بفرص الاستثمار في إثيوبيا

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بالتعاون مع سفارة جمهورية إثيوبيا لدى دولة الإمارات؛ ندوة افتراضية لتسليط الضوء على فرص الاستثمار في إثيوبيا.

واستعرض المتحدثون خلال الندوة مجموعة من المعلومات الوافية حول فرص الاستثمار المحتملة في جمهورية إثيوبيا، والتي شملت عدداً من القطاعات ذات الأولوية كالنسيج والمنتجات الجلدية والدوائية، ومعالجة المنتجات الزراعية والتعدين وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات والسياحة، بالإضافة إلى عدد من القطاعات الجديدة كالنقل والسكك الحديدة والصحة والاستشارات والخدمات الدعائية والتجارة الإلكترونية.

وأبدى محمد هلال المهيري مدير عام غرفة أبوظبي، في كلمته الترحيبية التي ألقاها في الندوة؛ تطلعه إلى تحقيق الندوة أهدافها عبر رصد آفاق التعاون الاستثماري والتجاري المشترك مع إثيوبيا، وتعزيز الشراكات الفاعلة في العديد من القطاعات ذات الاهتمام المُتبادل.

وأشار إلى أن العلاقة التي تجمع دولة الإمارات مع جمهورية إثيوبيا الصديقة هي علاقة متينة ومتميزة على العديد من الصُعد، لا سيما أن إثيوبيا تعد شريكاً تجارياً واستثمارياً مهمّا لدولة الإمارات بمنطقة شرق أفريقيا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات وإثيوبيا أكثر من 2.252 مليار درهم في العام 2019، كما يعد السوق الإثيوبي أحد أسرع الاقتصادات الأفريقية نمواً بتعداد سكاني يصل إلى 110 ملايين نسمة، وهو الأمر الذي يطرح فرصاً واعدة للتعاون الاقتصادي المتبادل، والمدعوم بالرغبة المشتركة في مد جسور التعاون في كل المجالات التنموية والاقتصادية.