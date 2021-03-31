«سيدات أعمال أبوظبي» يختتم برنامج التسويق عبر قنوات التواصل

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم مجلس سيدات أعمال أبوظبي، فعاليات أعمال البرنامج التدريبي «التسويق عبر قنوات التواصل الاجتماعي»، والذي استمر عقده افتراضياً ويومياً لمدة أسبوع، وشاركت به عدد 80 من سيدات الأعمال والرائدات والمبدعات والراغبات في ممارسة العمل التجاري الحر. وجاء تنظيم البرنامج بالتعاون مع أكاديمية الإمارات التابعة لغرفة أبوظبي، كما قدمه المستشار محمد المهري خبير الاستثمار وتطوير الأعمال.

ويعد البرنامج أحد مبادرات الأنشطة والفعاليات التي يقدمها مجلس سيدات أعمال أبوظبي، في إطار الخطة الاستراتيجية 2020 -2024، والتي من أول أهدافها العمل على توسيع نطاق مشاركة المرأة في التنمية الاقتصادية من خلال ريادة الأعمال، والتوسع في سياق المهارات والمعارف والفئات، مع التركيز على فئة الشابات على مقاعد الدراسة وغير العاملات، لتحفيزهن على الالتحاق بركب ريادة الأعمال كمسار مهني، لإسهامه في التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة أبوظبي.