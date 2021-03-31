«مربان» مصدر الوقود الرئيس بمحطات «أدنوك للتوزيع»

سيد الحجار (أبوظبي)

يشكل خام مربان عنصراً أساسياً في الوقود وزيوت التشحيم التي تبيعها «أدنوك للتوزيع» عبر شبكة محطاتها البالغة 445 محطة خدمة، كما يعد خام مربان القوة المحركة لحركة الطيران من وإلى دولة الإمارات، حيث يتم تكريره ويصنع منه وقود الطائرات.

وقال أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة أدنوك للتوزيع لـ «الاتحاد»: أتاح لنا العمل جنباً إلى جنب مع مساهمنا الرئيس «أدنوك»، فرصة تزويد عملائنا بوقود وزيوت تشحيم ذات مستوى عالمي، ما يجعلهم على ثقة عند التزود بالوقود في محطاتنا من أنهم يحصلون على وقود على درجة عالية من الجودة.

وأضاف: تفخر أدنوك للتوزيع كثيراً بحقيقة أن منتجاتها تنتج باستخدام خام مربان، الذي يعد ثروة حقيقة للبلاد.

وتم اكتشاف خام مربان أول مرة في إمارة أبوظبي عام 1958، ومنذ ذلك التاريخ يسهم نفط مربان في دفع عجلة اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة، وخلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وتصدر «أدنوك» اليوم خام مربان والمنتجات التي يدخل في تصنيعها بشكل رئيس إلى أكثر من 30 دولة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك 14 دولة تسوق فيها «أدنوك للتوزيع» أيضاً مجموعة من زيوت التشحيم «فويجر»، التي تم تطويرها باستخدام زيوت أساسية مستخلصة من خام مربان.

وفي أعقاب الإعلان عن بدء تداول العقود الآجلة لخام مربان الجديدة، أصبح الخام الرئيس الذي تنتجه أدنوك متاحاً الآن بصورة أوسع للعملاء في جميع أنحاء العالم.

ويتم تكرير وقود «أدنوك للتوزيع» من قبل «أدنوك للتكرير» في «مُجمع الرويس للمشتقات» في إمارة أبوظبي، حيث يمثل خام مربان المادة الخام الأساسية.

ويتم تصنيع منتجات «أدنوك للتوزيع» من الزيوت الأساسية من المجموعة الثانية والثالثة المستخدمة في صناعة زيوت التشحيم في «مُجمع الرويس» أيضاً، حيث تستخدم «أدنوك للتوزيع» الزيوت الأساسية في معمل أدنوك لمزج وتعبئة الزيوت الذي يتم فيه تصنيع منتجات الشحوم عالية الجودة للبيع عبر محطات الخدمة المنتشرة في جميع أنحاء الدولة وللتصدير.

ويستفيد السائقون في جميع أنحاء الإمارات من تزويد مركباتهم بالوقود، ويحافظون على محركاتها باستخدام زيوت التشحيم التي توفرها لهم «أدنوك للتوزيع» عبر خام مربان.