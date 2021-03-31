أحمد بن حميد النعيمي يترأس اجتماع المجلس الأعلى لـ«اقتصادية عجمان»

عجمان (الاتحاد)

عقدت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان الاجتماع الدوري للمجلس القيادي الأعلى، برئاسة الشيخ أحمد بن حميد النعيمي، ممثل سمو حاكم عجمان للشؤون المالية والإدارية رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، واطلع خلال الاجتماع على مجريات العمل، ومستجدات تنفيذ الخطة التطويرية للدائرة، إضافة إلى تقرير الأنشطة ذات الأثر الاستراتيجي، وجه بضرورة الاستمرار في التطوير والتحسين المستمرين لرحلة المتعامل والسعي الدائم والمستمر لتطبيق الأفكار والمحفزات الابتكارية لجذب وتشجيع الاستثمار في الإمارة.

وكرم رئيس الدائرة الإدارات المتميزة، ضمن جائزة التميز المؤسسي الداخلية، والتي أطلقتها الدائرة، خلال الربع الأخير من عام 2020م، حيث حصلت إدارة الرقابة وحماية المستهلك على المركز الأول كأفضل إدارة متميزة، بينما حصلت إدارة تقنية المعلومات على المركز الثاني، إضافة إلى حصول مكتب الشؤون القانونية على المركز الثالث.