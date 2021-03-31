الأسهم الأوروبية مستقرة و«دليفرو» يهوي في أولى جلسات تداوله

لندن (رويترز) استقرت أسهم أوروبا، اليوم الأربعاء، لكن تراجع سهم شركة توصيل الطلبات دليفرو 30 بالمئة في أولى جلسات تداوله ببورصة لندن نال من بريق تحقيق المؤشر ستوكس 600 مكاسب لربع السنة الرابع على التوالي.

نزل المؤشر الأوروبي 0.1 بالمئة إلى 430.1 نقطة، ليهبط عن ذروة ما قبل الجائحة البالغة 433.9. وختم المؤشر القياسي مارس مرتفعاً 6.2 بالمئة وحقق مكاسب 7.8 بالمئة على مدار الربع الأول.

وهبط المؤشر داكس الألماني 0.1 بالمئة بعد أن اخترق مستوى 15 ألف نقطة للمرة الأولى، أمس الثلاثاء، في حين فقد المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.9 بالمئة.

هوت أسهم دليفرو كثيراً عن سعر طرحها للاكتتاب العام، وبلغ أدنى مستوى لها اليوم 271 بنساً. كان سعر الطرح العام الأولي 390 بنسا، بما يقدر قيمة الشركة بنحو 7.6 مليار جنيه إسترليني (10.5 مليار دولار)، وهو أقل مما كان متوقعاً.

ونزلت أسهم منافستيها الأوروبيتين جَست إيت تيكاواي ودليفري هيرو 1.5 بالمئة وواحداً بالمئة على الترتيب.

وقال روس مولد، مدير الاستثمار في أيه.جيه بيل، «سقطت دليفرو من القمة إلى القاع مع تلاشي زخم بدء تداول السهم في السوق.. ساءت الأمور عندما خرج عدد من مديري الصناديق بتصريحات علنية عن عدم دعمهم الشركة بسبب بواعث قلق حيال ممارسات العمل».

وانخفض سهم إتش أند إم بعد أن أعلنت شركة متاجر التجزئة السويدية عن خسائر ربع سنوية، وقالت إنها لن تقترح توزيعاً نقدياً في اجتماعها السنوي العام.