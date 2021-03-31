تباطؤ وتيرة ارتفاع أسعار المنازل البريطانية

لندن (رويترز) - قالت نيشن وايد للتمويل العقاري اليوم الأربعاء إن وتيرة نمو أسعار المنازل في بريطانيا تباطأت أكثر من المتوقع في مارس، قبل نهاية مزمعة مسبقا لخفض الضرائب لصالح المشترين.

ونزلت أسعار المنازل 0.2 بالمئة على أساس شهري، لتتباطأ وتيرة الزيادة السنوية إلى 5.7 بالمئة من 6.9 بالمئة في مارس.

وتوقع استطلاع لرويترز زيادة شهرية 0.4 بالمئة و6.4 بالمئة سنويا.

وقال روبرت جاردنر كبير الاقتصاديين لدى نيشن وايد: «في ضوء أن الاقتصاد الأوسع نطاقا وسوق العمل سجلا أداء أفضل من المتوقع في الشهور الأخيرة، فإن التباطؤ في مارس آذار يعكس على الأرجح تراجع الطلب قبل الموعد الأصلي لنهاية إعفاء من رسم الدمغة».

وفي الثالث من مارس أعلن وزير المالية ريشي سوناك تمديد الإعفاء الضريبي للمشترين للعقارات السكنية، وإطلاق برنامج ضمانات جديد للتمويل العقاري.