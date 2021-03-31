«تعاونية الاتحاد» و«كارفور»: خفض أسعار السلع في رمضان

مصطفى عبد العظيم (دبي)

توقعت تعاونية الاتحاد ارتفاع مبيعاتها خلال حملاتها لشهر رمضان المبارك، والتي انطلقت في 24 مارس الجاري وتستمر لمدة 60 يوماً إلى أكثر من 480 مليون درهم، مع استمرار النمو المتسارع في المبيعات عبر المنصة الرقمية والذي يشكل حالياً نحو 3.5%. وكشفت تعاونية الاتحاد اليوم عن رصد نحو 175 مليون درهم لتخفيض أسعار أكثر من 30 ألف سلعة غذائية واستهلاكية أساسية لحملات شهر رمضان، وبنسب تتراوح بين 25 إلى 75%، وذلك ضمن مبادراتها الاجتماعية التي تهدف إلى الحفاظ على التوازن السليم من خلال تنفيذ برامج تسوق جذابة وذات قيمة عالية تعود بالفائدة على المتسوقين.

وقال خالد حميد بن ذيبان الفلاسي، الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد، خلال مؤتمر صحفي اليوم، بحضور الدكتور سهيل البستكي، مدير إدارة السعادة والتسويق: إن التعاونية أعدت خطة موسم رمضان، بحيث تشتمل على حملة تنقسم إلى 6 مراحل، تشمل تخفيض أكثر من 30 ألف منتج غذائي وغير غذائي بنسبة تتراوح من 25 إلى 75%. وعلى صعيد متصل أعلنت مجموعة كارفور التي تملكها وتديرها شركة «ماجد الفطيم» في الإمارات عن خططها وشعارها لحملة شهر رمضان المبارك 2021، وذلك مع اقتراب حلول الشهر الفضيل.

وقالت المجموعة في بيان اليوم: «نتطلع للمساهمة في إحياء تقاليد ومعاني الشهر الكريم من خلال حملتنا «معاً في الخير»، حيث تستثمر كارفور أكثر من 30 مليون درهم في العروض والتخفيضات التي ستوفرها لعملائها في كافة فروعها وعبر منصتها الإلكترونية».