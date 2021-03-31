الأنشطة الاستثمارية تصعد بالأسهم السعودية

الرياض (رويترز) - ارتفعت سوق الأسهم السعودية ارتفاعا قويا اليوم الأربعاء بعد إعلان المملكة عن برنامج استثماري ضخم «شريك» بقيادة أرامكو وسابك، في حين تباين أداء أسواق الخليج الرئيسية أخرى. قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إن شركة أرامكو للنفط وشركة سابك للبتروكيماويات ستقودان استثمارات بخمسة تريليونات ريال (1.3 تريليون دولار) للقطاع الخاص المحلي بحلول 2030 بموجب برنامج أُعلن أمس الثلاثاء من أجل تنويع موارد الاقتصاد.

وأضاف الأمير محمد في تصريحات بثها التلفزيون إن هذا جزء من استثمارات مزمعة بقيمة 12 تريليون ريال حتى 2030. تقدم المؤشر الرئيسي في السعودية 2.8 بالمئة إلى 9908 نقاط، مسجلا أكبر زيادة منذ أبريل من العام الماضي، مع صعود جميع البنوك إلا واحدا.

وقفز سهم مصرف الراجحي 5.1 بالمئة في حين صعد سهم الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) 5.6 بالمئة وأغلق سهم أرامكو السعودية مرتفعا 2.7 بالمئة.

وفيما استقر مؤشر سوق أبوظبي عند 5913 نقطة، تراجع مؤشر سوق دبي 0.3 بالمئة إلى 2550 نقطة، متأثرا بهبوط سهم إعمار العقارية القيادي 0.8 بالمئة وانخفاض سهم داماك العقارية 2.4 بالمئة.

وارتفع مؤشر سوق البحرين 0.3 بالمئة إلى 1458 نقطة، وصعد مؤشر سوق مسقط 0.7 بالمئة إلى 3709 نقاط، كما زاد مؤشر بورصة الكويت 0.9 بالمئة إلى 6324 نقطة.

وزاد المؤشر القطري 0.2 بالمئة إلى 10402 نقطة مع ارتفاع سهم البنك التجاري 3.2 بالمئة. لكن سهم شركة أعمال تراجع أكثر من خمسة بالمئة مع انقضاء الحق في توزيعه النقدي.

وخارج منطقة الخليج، هبط مؤشر الأسهم القيادية في مصر 1.6 بالمئة إلى 10568 نقطة مع تراجع معظم أسهمه مثل البنك التجاري الدولي الذي نزل 1.6 بالمئة.