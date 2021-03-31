طيران الإمارات تعيد تشغيل خدمة ميلانو ونيويورك

دبي (الاتحاد) أعلنت طيران الإمارات أنها ستستأنف خدمتها المباشرة بين ميلانو مالبينسا ونيويورك جيه اف كيه اعتباراً من 1 يونيو 2021. وسوف توفر هذه الخدمة تواصلاً مباشراً بين أوروبا والولايات المتحدة على مدار العام.

وسوف تشكل خدمة ميلانو- نيويورك امتداداً لرحلات طيران الإمارات اليومية الحالية إلى ميلانو، والتي تعمل بطائرات البوينج 777-300ER بتقسيم الدرجات الثلاث: 8 مقاعد في الأولى، و42 مقعداً يتحول إلى سريرٍ مستوٍ في درجة رجال الأعمال و304 مقاعد مريحة في السياحية. وبذلك، سترتفع خدمة الناقلة من وإلى نيويورك جيه اف كيه إلى 3 رحلات يومياً، ما يسهل انسياب حركة التجارة والسياحة مع تزويد العملاء في جميع أنحاء العالم بمزيد من الخيارات المناسبة والمريحة.

وأكدت طيران الإمارات التزامها تجاه الولايات المتحدة من خلال استئناف خدماتها إلى 11 وجهة (بما فيها أورلاندو ونيوارك في يونيو). وسوف يوفر استئناف الخدمة بين دبي وميلانو ونيويورك مزيداً من الخيارات للمسافرين المتجهين من أوروبا والشرق الأوسط وغرب آسيا وأفريقيا عبر دبي أو ميلانو، بالإضافة إلى إمكانية مواصلة السفر إلى مدن أخرى في الولايات المتحدة خارج نيويورك عبر اتفاقية المشاركة بالرمز بين طيران الإمارات والناقلة الأميركية «جيت بلو».