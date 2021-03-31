التضخم يواصل الارتفاع في منطقة اليورو

فرانكفورت (رويترز) - قفز التضخم بمنطقة اليورو في مارس في زيادة جديدة يُرجح أن تكون مؤقتة، لكنها قد تدفع نمو أسعار المستهلكين لأعلى من الاثنين بالمئة التي يستهدفها البنك المركزي الأوروبي في وقت لاحق من العام.

أظهر تقدير أولي من مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات اليوم الأربعاء تسارع التضخم في الدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو إلى 1.3 بالمئة في مارس من 0.9 بالمئة في الشهر السابق، بعد سلسلة قراءات سلبية في أواخر العام الماضي وبما يتفق مع توقعات المحللين.

ارتفع التضخم بفعل أسعار أعلى للطاقة والأغذية الطازجة، لكن تكاليف الخدمات كانت منسجمة مع الرقم الرئيسي في حين تراجع التضخم في قطاع السلع الصناعية غير الطاقة تراجعا حادا.