«الأوراق المالية» تطلق حملة للتوعية بحوكمة الشركات

أبوظبي (الاتحاد) في إطار الحملة التوعوية والتثقيفية الخليجية المشتركة، تحت شعار «ملم»، تواصل الجهات التنظيمية للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية- بالتعاون مع الأمانة العامة لدول المجلس- جهودها لتعزيز الوعي الاستثماري للمتعاملين والمهتمين في الأسواق المالية بالدول الأعضاء، وذلك من خلال الحملة الرابعة التي تطلقها هيئة الأوراق المالية والسلع على مدى شهر أبريل.

وتحمل الحملة شعار «حوكمة فعالة..أساسٌ للتنمية المستدامة»، وتهدف إلى تقديم الإرشادات واللوائح والأنظمة الخاصة بالحوكمة لأعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة والمسؤولين بها، وتجنب المخاطر المتعلقة بأداء الشركة وإداراتها، وترسيخ رؤية أن الحوكمة الرشيدة للشركة تقود لتحقيق أداء ناجح وإنجاز جيد للشركة، وإدارة واعية للمخاطر، فضلاً عن وضع استراتيجية ذكية لأعمال الشركة.

وتتوجه الحملة تحديداً إلى عدد من الفئات تضم أعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة، وكبار المسؤولين بالشركات المساهمة العامة، ومسؤولي الحوكمة وعلاقات المستثمرين بالشركات المدرجة، والمساهمين والمستثمرين المرتقبين، وجمهور المهتمين بشكل عامة مثل الباحثين والإعلاميين.

وتستعين الحملة بعدد من الوسائل تشمل شبكات التواصل الاجتماعي، والفضائيات والصحف، والمواقع الإلكترونية، والندوات الرقمية (ويبينار)، كما تقدم المضامين من خلال مجموعة من الفنون الإعلامية مثل: الرسوم المعلوماتية، والرسوم المتحركة، وبرامج ومقابلات بالفضائيات، والإصدارات الرقمية (مطويات وكتيبات)، والمسابقة المعلوماتية، ومقالات التوعية بالصحف، الرسائل أو فقرات التوعية بالصحف.

تسعى الهيئة من خلال أنشطة هذه الحملة إلى دعم تطبيق ضوابط الحوكمة المؤسسية، وتعزيز معدلات تطبيق أعضاء مجلس الإدارة ومسؤولي الشركات لمفاهيم الانضباط المؤسسي والإدارة الرشيدة، ورفع مستويات الثقة لدى المستثمر بخصوص الشركات وسوق رأس المال عموماً.

وتندرج الحملة في إطار برنامج التوعية الاستثمارية الخليجي «مُلِم»، وهو برنامج مشترك بين الجهات المنظمة للأسواق المالية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي بدأ تنفيذه في مطلع شهر نوفمبر 2020، ويستهدف المتعاملين في الأسواق المالية والمهتمين بها من مختلف القطاعات.

وبموجب هذا البرنامج، ترعى الجهات المنظمة للأسواق المالية في كل دولة من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مدة معينة من البرنامج، من خلال نشر رسائل توعوية متنوعة تتضمن البيانات الصحفية والرسائل التي تنشر على المواقع الإلكترونية وحسابات التواصل الاجتماعي للجهات المشاركة، بالإضافة إلى وسائل الإعلام المختلفة.