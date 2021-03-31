استطلاع: تعافي النفط مستمر بدعم تخفيضات «أوبك» واللقاحات

لندن (رويترز) - خلص استطلاع لـ«رويترز» اليوم الأربعاء إلى أن أسعار النفط ستستقر فوق مستوى 60 دولاراً للبرميل العام الجاري، إذ يدعم بدء حملات التطعيم باللقاحات تعافي الطلب، فيما تواصل أوبك وحلفاؤها كبح الإمدادات.

وتوقع الاستطلاع الذي شارك فيه 48 محللاً أن يبلغ سعر برنت في المتوسط 63.12 دولار للبرميل في 2021 ارتفاعاً من متوسط 59.07 دولار في الشهر الماضي. وبلغ متوسط السعر منذ بداية العام الحالي 59.36 دولار.

وجرى تداول خام القياس اليوم قرب 64 دولاراً للبرميل اليوم.

وقال جيوفاني ستانوفو المحلل في يو.بي.إس «في ظل التوقعات بتسارع وتيرة التطعيمات ورجحان حفاظ أوبك على توجهها الحذر - تقليص تخفيضات الإنتاج حين يتعافى الطلب - نتوقع أن تصل مخزونات النفط لمستواها الطبيعي في منتصف العام، ما من شأنه دعم الأسعار».

ويُتوقع نمو الطلب بين خمسة وسبعة ملايين برميل يومياً العام الجاري رغم تجدد إغلاقات في أوروبا بسبب كوفيد-19.

وقال إدوارد مويا كبير محللي الأسواق في أواندا إن الاقتصاد الأميركي يتعافى سريعاً ويدفع الطلب العالمي على النفط للصعود رغم تهاوي التوقعات في أوروبا.

ومن المهم بالنسبة لفرضية تعافي الأسعار، تمديد منظمة أوبك وحلفائها، وهي المجموعة المعروفة بـ«أوبك+»، تخفيضات الإنتاج التي من المقرر حالياً أن تستمر حتى أبريل وتبني زيادة طفيفة بعد ذلك.

وقال مارشال ستيفز محلل أسواق الطاقة في آي.إي.جي إن مستوى 60 دولاراً قد يكون بالغ الأهمية لأنه فوق هذا المستوى، تزداد الجدوى الاقتصادية للنفط الصخري الأميركي، ما يقود لنمو الإنتاج ليعود الخام الأميركي لمنافسة أوبك+ على حصة في السوق.

وأضاف أن السعودية قد تبدأ في زيادة الإنتاج عند أسعار أعلى من 70 دولاراً، لكن عند هذه النقطة سيكون مرجحاً أن الإنتاج الأميركي أخذ في الصعود بالفعل، إذ تسعى شركات النفط الصخري المدرجة لتعزيز العائدات المالية.

وقالت دانيلا كورسيني محللة إنتيسا سان باولو إنه بالإضافة إلى ذلك، فإن الأسعار المرتفعة قد تقود لنمو الإنتاج وتدفع لعدم الالتزام بالحصص المتفق عليها في أوبك+.

كما قالت إن واشنطن قد تجري محادثات مع إيران بشأن الاتفاق النووي وقالت «لذا من الممكن أن تزيد صادرات إيران في نهاية 2021».

