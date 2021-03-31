ماليزيا تنجز جناحها في إكسبو 2020 دبي مايو المقبل

مصطفى عبد العظيم (دبي)

كشفت ماليزيا عن قرب الانتهاء من إنجاز جناحها، الممتد على مساحة 1.23 ألف متر مربع، في إكسبو 2020 دبي، بالكامل مع نهاية شهر مايو المقبل، متوقعة أن يسهم الحدث في تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي وتجاوز تأثير جائجة كوفيد-19.

وقال محمد طارد سفيان، سفير ماليزيا لدى الدولة، إن «المشاركة في إكسبو 2020 ستساعد في تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع دولة الإمارات التي تعد أكبر شريك تجاري، وأهم وجهة تصدير لماليزيا بين دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقد في دبي اليوم للإعلان عن تطورات أعمال انشاء الجناح الذي سيشكل إحدى الأعجوبات المعمارية في إكسبو 2020 من خلال تبني مفهوم الغابات المطيرة المظلله، أن إجمالي حجم التجارة الثنائية بين البلدين بلغ في العام 2020 نحو 18 مليار درهم (4.9 مليار دولار)، منها 2.03 مليار دولار صادرات، و2.89 مليار دولار واردات.

ولفت سفيان إلى أن جناح ماليزيا المقام في منطقة الاستدامة يعتبر أول مبادرة خالية من الانبعاثات الكربونية في إكسبو 2020 دبي، ويعد أعجوبة معمارية تدمج التصميم الحصري الغامض مع عناصر الرسوم المتحركة لتوفير تجربة رفيعة حول العلاقة بين الإنسان والطبيعة للزوار.

وتوقع أن تساهم مشاركة ماليزيا في اكسبو 2020 دبي، في تعزيز العلاقات الثنائية وتنمية الاتصالات، سواء على صعيد الأنشطة التجارية أو الأفراد أو الحكومات، موضحاً أن الشركات المشاركة من ماليزيا، والتي يتوقع أن يزيد عددها عن 200 شركة، تغطي العديد من القطاعات المختلفة، كالتعليم والصناعة 4.0، والعلوم والتكنولوجيا والابتكار والزراعة المستدامة والسلع الزراعية، والسياحة والتجارة الإلكترونية.

واكد أن ماليزيا تنظر إلى إكسبو 2020 دبي كفرصة ومنصة للتعافي الاقتصادي، مشيراً إلى أن جناح ماليزيا يضع خططًا صارمة للاستفادة الكاملة من المعرض لمدة ستة أشهر لخلق فرص تجارية واستثمارية وتجارية لاقتصادنا - وبالتحديد من خلال تنظيم 26 برنامجاً تجارياً أسبوعياً.

وبين أنه سيتم إدارة هذه البرامج ودعمها من قبل 22 وزارة حكومية و40 وكالة حكومية وخمس حكومات ولايات، بحضور وفود من رجال الأعمال كل أسبوع، لافتاً إلى أن الحجم الهائل لوجودنا هنا يشهد على الأهمية التي توليها الحكومة لهذا الحدث.

غابات مطيرة وسط الصحراء بدروه، أوضح«شامسول بهار محمد نور»، الرئيس التنفيذي لدى«المركز الماليزي للتكنولوجيا الخضراء وتغير المناخ»(MGTC)، الوكالة المنفذة لمشاركة ماليزيا في«إكسبو 2020 دبي» أن تبني مفهوم «الغابات المطيرة المظللة» في وسط الصحراء يهدف إلى إمكانية إعادة إحياء تجربة«الطبيعة السليمة» والتأمّل في كيفية حماية الطبيعة للبشرية طوال الوقت».