منتجات إكسبو 2020.. هدايا رمضانية بلمسات إماراتية

مصطفى عبد العظيم (دبي)

مع اقتراب شهر رمضان المبارك وقبل أقل من ستة أشهر على انطلاق إكسبو 2020 دبي مطلع أكتوبر المقبل، طُرحت الأسواق الإماراتية العديد من المنتجات المرخصة، التي تحمل العلامة التجارية لاكسبو دبي، والتي يتوقع أن تلقى رواجاً ملحوظاً.

فمن الأطعمة الشهية والمشروبات وصولاً إلى التذكارات، تشكل منتجات إكسبو 2020 دبي الرسمية والمرخَّصة هدايا رمضانية بلمسات ونكهات إماراتية، بداية من قهوة كرم «قهوة إكسبو دبي» التي يتم إنتاجها محلياً من حبوب مصدرها المباشر مزارعون في آسيا وأفريقيا، مروراً بألواح ولُقَم التمر من علامة إكسبو دبي «ذا ديتس بار كومباني» الطبيعية، وصندوق إكسبو 2020 الخشبي الكبير من التمور المتنوعة من «بتيل».

كما تم طرح منتجات الشركة الإماراتية «وديان ع.ج. العربية» من عطر الوصل، ومنتجات مجموعة «ذا كامل سوب فاكتوري» ومقرها في الإمارات من صابون إكسبو المصنع يدوياً من حليب النوق المنتَج محلياً، ومنتجات علامة الأدوات المنزلية المرخَّصة من إكسبو 2020، لـ«مجموعة سارة»، والمستوحاة من أبرز المعالم في دبي وإكسبو 2020.