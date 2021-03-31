«القابضة» تستحوذ على «آمون» للصناعات الدوائية المصرية

أبوظبي (الاتحاد) أعلنت «القابضة» (ADQ)، إحدى أكبر الشركات القابضة على مستوى المنطقة، والتي تمتلك محفظة واسعة من الشركات الكبرى العاملة في قطاعات رئيسية، ضمن اقتصاد إمارة أبوظبي المتنوع، توقيع اتفاقية نهائية للاستحواذ على شركة «آمون للصناعات الدوائية».

وتعد آمون إحدى الشركات المصرية الرائدة في مجال تصنيع وتوزيع وتصدير الأدوية البشرية والبيطرية ذات العلامات التجارية.

وتشتهر شركة «آمون» بامتلاكها مجموعة واسعة من المنتجات الدوائية التي تستخدم في علاج العديد من حالات الأمراض الحادة والمزمنة والاحتياجات العلاجية التي تتطلب أدوية ذات نتائج طبية مثبتة وعالية الجودة، وتشمل قائمة المنتجات الرئيسية للشركة كلاً من دواء «هاي بيوتك» و«أنتينال» و«ألفينترن» و«نيوروتون». ويعمل لدى شركة «آمون» أكثر من 2500 موظف، وتمتلك واحداً من أكبر مصانع الأدوية الحديثة في مصر.

وتعليقاً على هذا الصفقة، قال فهد القاسم، مدير إدارة الرعاية الصحية والدواء لـ«القابضة» (ADQ): «تهدف »القابضة« (ADQ) إلى تطوير سلسلة قيمة متكاملة في قطاع الصحة والدواء، من خلال استثمارات استراتيجية ومشاريع جديدة على الصعيدين المحلي والدولي. وبالإضافة إلى استثماراتنا الأخيرة في تصنيع الأدوية في كل من دولة الإمارات العربية المتحدة والهند، فإن استثمارنا في شركة آمون سيعزز إستراتيجيتنا الدوائية نحو تحقيق هدفنا المتمثل في ضمان إمكانية الوصول إلى الأدوية الحيوية، وخفض تكلفتها وجعلها في متناول المرضى، فضلاً عن تقديم أدوية وعلاجات جديدة ومبتكرة تساعد على تحسين حياة أفراد المجتمع. وستوفر الخبرة الواسعة التي تمتلكها شركة آمون في مجال الأدوية وعلوم الحياة لـ»القابضة«(ADQ) إمكانية الوصول إلى منتجات الأدوية التي تشهد زيادة في الطلب عليها، وتسريع نقل المعرفة وتحسين القدرات التصنيعية المحلية للأدوية.»

وأضاف القاسم: «إن الاستثمار في آمون يعكس التزامنا تجاه منصة الاستثمار المشترك التي قمنا بتأسيسها مع الصندوق السيادي المصري. حيث نعمل بالتنسيق مع الصندوق وقيادة شركة آمون لاستكمال سجل هذه الشركة العريقة الحافل بالإنجازت، وترسيخ مكانتها في مجال الصناعات الدوائية.»

ومن جهته، قال الدكتور محمد صلاح الدين رشدي، رئيس شركة «آمون للصناعات الدوائية»: «نجحت شركة آمون منذ تأسيسها قبل أكثر من 20 عاماً في ترسيخ مكانتها كأكبر شركة في قطاع صناعة الدوائيات في مصر». وتعد آمون اليوم شركة رائدة في مجال تصنيع وتسويق وتوزيع المنتجات الدوائية ذات العلامات التجارية، والتي تصل إلى أكثر من 25 سوقاً حول العالم. ونعتقد أننا عبر هذه الصفقة سنجمع بين المصداقية التي اكتسبناها على مر السنين مع المسؤولين المحليين والإقليميين، وتوجهات «القابضة» (ADQ) التي تركز بقوة على تحقيق القيمة المستدامة، بما يثبت نجاح هذه العوامل مجتمعة.«

ومن شأن الاستثمار في شركة »آمون للصناعات الدوائية« أن يرسخ استراتيجية »القابضة« (ADQ) طويلة المدى لقطاع الصحة والدواء، وتعزيز قدراتها لإنشاء سلسلة قيمة متكاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وضمن محفظة شركاتها العاملة في قطاع الصحة والدواء في إمارة أبوظبي، تقود»صحة«التابعة لـ»القابضة«(ADQ) جهود توفير أفضل خدمات الرعاية الصحية. كما تساهم صفقة الاستحواذ التي شارفت على الاتمام لشركة»بيور هيلث«لتنويع خدمات محفظة إدارة المستشفيات والمختبرات وتوريد المستلزمات الطبية في توسعة نطاق خدماتها عبر الإمارات. وبالإضافة إلى ذلك، ستتمكن»القابضة«(ADQ) من خلال الاستحواذ الأخير على شركة»فارماكس للأدوية«على المستوى المحلي، والاستثمار في شركة»بيوكون بيولوجيكس المحدودة«، من الوصول إلى مجموعة واسعة من عقاقير البدائل الحيوية، بما يعزز قدرات الإنتاج المحلية، ويحسن الإنفاق في مجال المنتجات الدوائية.

سيتم إتمام الصفقة من خلال مناقصة إلزامية حيث تقدم»القابضة"(ADQ) عرضها لإجمالي رأس المال المصدر لشركة آمون، ويشمل ذلك حصة أقل من 1 بالمائة من أسهم آمون التي يمتلكها مساهمو الأقلية. تخضع هذه الصفقة إلى الانتهاء من شروط الاتمام المعتادة، ويتضمن ذلك الحصول على الموافقات التنظيمية.