«ديوا» توقع اتفاقيتين لتحلية مياه مجمع حصيان

دبي (الاتحاد) وقعت هيئة كهرباء ومياه دبي "ديوا"، اليوم اتفاقية "شراء المياه" لمدة 35 عاماً واتفاقية "المساهمين" مع شركة "يوتيكو" الإماراتية، لتنفيذ مشروع تحلية المياه في مجمع حصيان بقدرة إنتاجية تبلغ 120 مليون جالون يومياً، باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر "SWRO" وفق نظام المنتج المستقل للمياه "IWP".

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من المشروع في مارس 2024 بتكلفة 410 ملايين دولار أميركي "نحو مليار و500 مليون درهم".

وقع الاتفاقيتين كلٌ من معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وإيفان ريتشارد مينيزيس، العضو المنتدب لشركة "يوتيكو"، وذلك بحضور راشد مهران البلوشي، رئيس مجلس إدارة شركة "يوتيكو" وعدد من مسؤولي الهيئة.

وقال معالي الطاير: "يسعدنا توقيع اتفاقيتي "شراء المياه" و"المساهمين" بين هيئة كهرباء ومياه دبي وشركة "يوتيكو" لتنفيذ مشروع تحلية المياه في مجمع حصيان بقدرة إنتاجية تبلغ 120 مليون جالون يومياً، باستخدام تقنية التناضح العكسي لتحلية مياه البحر وفق نظام المنتج المستقل للمياه.

وأضاف معالي الطاير: "يأتي هذا المشروع الحيوي ضمن استراتيجية هيئة كهرباء ومياه دبي لإشراك القطاع الخاص في تطوير الابتكارات لتعزيز إمدادات المياه وتحسين الكفاءة وتحسين جودة خدمات المياه، حيث نعمل على زيادة القدرة الإنتاجية للمياه المحلاة لمواكبة الطلب المتزايد والوصول بالقدرة الإنتاجية الإجمالية للمياه المحلاة في دبي إلى 750 مليون جالون يومياً مقارنة بـ 470 مليون جالون يومياً في الوقت الحالي. كما يدعم المشروع استراتيجية الهيئة لتعزيز استخدام تقنية التناضح العكسي في تحلية المياه نظراً لأنها تحتاج لطاقة أقل مقارنة بتقنية التقطير الومضي، حيث نستهدف إنتاج 100% من المياه المحلاة بوساطة الطاقة النظيفة والحرارة المهدورة بحلول عام 2030."

وأشار معالي الطاير إلى أن الهيئة حققت إنجازاً عالمياً بحصولها على أدنى سعر تنافسي عالمي بلغ 0.277 دولار أميركي للمتر المكعب من المياه المحلاة لهذا المشروع، والذي يعد أول مشروع تنفذه وفق نموذج المنتج المستقل للمياه.

وقال راشد مهران البلوشي، رئيس مجلس إدارة شركة "يوتيكو": "نحن سعداء باختيار هيئة كهرباء ومياه دبي لشركة يوتيكو لتكون شريكها في مشروعها الأول لتحلية المياه بنظام المنتج المستقل للمياه. وإننا على ثقة بأن يوتيكو، الشركة الوطنية الرائدة وأكبر مطور متكامل لخدمات مشاريع المنتج المستقل للمياه في الدولة، سوف تنفذ هذا المشروع بكفاءة عالية بما يرقى لتطلعات الهيئة وجميع المعنيين.