أبوظبي تمدد إعفاء دور السينما من رسوم السياحة والبلديات حتى نهاية يونيو

رشا طبيلة (أبوظبي) أعلنت دائرة الثقافة والسياحة أبوظبي عن تمديد إعفاء دور السينما بأبوظبي من رسم السياحة ورسم دائرة البلديات والنقل على التذاكر المباعة، ومنظمي الفعاليات من نسبة بدلات تذاكر الفعاليات المباعة، وذلك حتى نهاية يونيو المقبل.

ومن ناحية أخرى، أعلنت الدائرة عن السماح للمنشآت الفندقية بإعادة تشغيل وافتتاح نوادي الأطفال بطاقة استيعابية 50% بشرط الإلتزام التام بالإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بهذه النوادي.

وأكدت الدائرة في تعاميم صادرة اليوم، أن يجب على دور السينما الالتزام بالتصريح عن إيراداتها الشهرية، وتقديم البيانات المالية المؤيدة لها، والتعاون مع مدققي الإيرادات أو المكلفين من قبل الدائرة للتحقق من صحة الإقرارات والرسوم التي تم سدادها عن الفترات السابقة.

ويبدأ تطبيق الإعفاء اعتباراً من بداية العام الجاري وحتى نهاية يونيو المقبل.

ومن أجل دعم قطاع السياحة والترفيه، قررت الدائرة في حال تحصيل أية رسوم من العملاء وسداد دور السينما لهذه الرسوم فيما بعد 1 يناير 2021 وحتى تاريخ هذا التعميم، ستقوم الدائرة بإرجاعها للمنشأة بشرط عدم وجود مستحقات على المنشأة قبل 1 يناير 2021.

وأشارت الدائرة أنه في حال عدم سداد دور السينما لهذه الرسوم للدائرة يجوز للمنشأة اعتبارها إيراداً مستحقاً، وذلك لدعم القطاع السياحي والترفيهي، وسيتم التدقيق على إيرادات دور السينما من قبل مدققي الدائرة للتحقق من الالتزام بهذه التعليمات

وقررت الدائرة أيضاً تمديد إعفاء منظمي الفعاليات من نسية بدلات تذاكر الفعاليات وهي 10% على التذاكر المباعة، حيث يلتزم أيضاً منظمو الفعاليات بالتصريح عن إيراداتهم الشهرية، وتقديم البيانات المالية المؤيدة لها، والتعاون مع مدققي الإيرادات أو المكلفين من قبل الدائرة للتحقق من صحة الإقرارات والرسوم التي تم سدادها عن الفترات السابقة.

نوادي الأطفال

ومن الإجراءات الاحترازية المتعلقة بنوادي الأطفال قياس درجات حرارة جميع الأفراد قبل دخولهم إلى المرافق، وضرورة أن يتولى طاقم متخصص فحص جميع الموظفين والأطفال لدى وصولهم لرصد أعراض الحمى والأنفلونزا، ويتعين وجود موظف واحد على الأقل وبشكل دائم يحمل شهادة حديثة في الإسعافات الأولية والإنعاش

القلبي الرئوي للأطفال. ولن يسمح للأطفال الذين يشعرون بالإعياء أو تظهر عليهم أعراض أو حالات الأمراض السارية لدى وصولهم، بالدخول إلى منطقة الأطفال.

ومن الإجراءات أيضاً يتعين على الموظفين تنظيم دخول الأطفال، وضمان التزامهم بمسافة التباعد الجسدي البالغة مترين، والالتزام بمسافة تباعد الجسدي بمسافة 2 متر على الأقل حيث أمكن ذلك، وتنظيم أوقات دخول وخروج الأطفال بشكل متعاقب للحد من الاحتكاك فيما بينهم، وتخصيص منطقة واحدة لدخول وخروج العائلات لتفادي دخولهم المنشأة.، وتعين على جميع الزوار ارتداء الكمامات دوماً، مع منعهم من دخول المرافق في حال عدم تعاونهم، ويجب على الأطفال فوق العامين لبس الكمامات.

ويجب على الموظفين الالتزام بارتداء القفازات والكمامات طول الوقت وتغييرها عند الحاجة، كما يرجى غسل يديهم وتعقيمها بانتظام.

ويجب تخصيص أماكن ملائمة لتعقيم اليدين، ليستخدمها الأطفال قبل الدخول. كما ينبغي إبقاء معقمات الأيدي بعيداً عن متناول الأطفال ومساعدتهم على استخدامها حرصاً عليهم من ابتلاعها، ويتوجب تنظيف وتعقيم حقائب وأحذية الموظفين والأطفال على حد سواء ورشها بالمعقمات لدى وصولهم إلى المنشأة، مع توفير رفوف للأحذية عند المدخل.

وأكدت الدائرة ضرورة الإلتزام بتنظيف وتعقيم جميع المعدات الموجودة في المنشأة مثل الأراجيح، والمنزلقات، والألعاب، والكتب، والمقصات، والأقلام، وأقلام الرصاص، وأقلام التلوين، ومستلزمات الفنون والحرف، إضافة إلى استراتيجية لعب الأدوار وغيرها من المواد، بعد كل استخدام، فضلاً عن تنظيف جميع الأسطح العامة ومناطق نقاط اللمس بالشكل الملائم، وباستخدام المنتجات والأساليب المعتمدة من قبل دائرة الصحة في أبوظبي.