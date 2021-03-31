ربع مليون مهني في الإمارات يتسلحون بالمهارات الرقمية خلال الجائحة

دبي (الاتحاد) أعلنت مايكروسوفت اليوم أن المبادرة العالمية للمهارات الرقمية التي تم إطلاقها بالشراكة مع LinkedIn ساهمت في تعزيز المهارات الرقمية لدى أكثر من ربع مليون شخص داخل دولة الإمارات العربية المتحدة خلال جائحة كوفيد-19.

وساعد البرنامج الذي أطلقته مايكروسوفت بالتعاون مع LinkedIn في يونيو 2020 على دعم الشركات في ترك النهج القديم المتبع في عملية التوظيف، والذي يعتمد في العادة على معايير مثل العمر والدور الوظيفي، والانتقال إلى نموذج توظيفي حديث وفعال قائم على المهارات.

يذكر أن عدد المشاركين في البرنامج منذ إطلاقه بلغ أكثر من 30 مليون شخص حول العالم، بما في ذلك 250313 مشتركاً في الإمارات ممن تمكنوا من تطوير مهاراتهم الرقمية. وبالنظر إلى التقدم والتطور المحرز على صعيد البرنامج، قررت مايكروسوفت بالتعاون مع LinkedIn بتمديد نطاق البرنامج ومساعدة 250 ألف شركة حول العالم، عن طريق تعيين موظفين أكفاء يعتمدون على المهارات المناسبة في عام 2021.

وقال إحسان عنبتاوي الرئيس التنفيذي للعمليات والتسويق لدى مايكروسوفت الإمارات «أصبحت المرونة الرقمية ذات أهمية قصوى أكثر من أي وقت مضى، حيث أصبحنا نرى كيف تعتمد الشركات على التكنولوجيا لتحقيق الازدهار والتكيف مع مواكبة الوضع الجديد. وأود التنويه على أن مبادرة المهارات الرقمية بالتعاون مع LinkedIn تعكس مدى التزامنا الراسخ تجاه تعزيز المهارات، وبناء الكفاءات، وإعادة تشكيل القوى العاملة على نحو يضمن إعدادها بالشكل اللازم لتكون قادرة على أخذ مكانها الريادي في الاقتصاد الرقمي العالمي بالمستقبل».

وفي سياق متصل، تمدد المبادرة الدورات التعليمية المجانية لكل من LinkedIn ومايكروسوفت المتعلقة بالوظائف العشر الأكثر طلباً على صعيد بيئة الأعمال حتى 31 ديسمبر المقبل، بالإضافة إلى ذلك تتيح المبادرة حزمة كبيرة من الشهادات المعتمدة بتكلفة رمزية.

وستقوم LinkedIn بتجربة أداة مخصصة لتقويم المهارات، حيث تربط أصحاب العمل بدورات LinkedIn التعليمية لتساعد مسؤولي التوظيف في الحصول على المرشحين المناسبين وفقاً لمجموعات المهارات التي اجتازوها بنجاح.

وفي خطوة أخرى تهدف منصة مايكروسوفت «Career Connector» المتخصصة في ربط الباحثين عن فرص عمل بالشواغر الوظيفية إلى تعيين 50 ألف شخص في وظائف تقنية خلال السنوات الثلاث المقبلة.

وسوف تساعد الميزات الجديدة لملف تعريف LinkedIn الباحثين عن عمل في الترويج عن أنفسهم بشكل أفضل، حيث سيكون بإمكانهم وضع موجز أو مقطع قصير على ملف التعريف يروج لقدراتهم ومهاراتهم الوظيفية. في حين توفر ميزة «Career Coach» التي تعتبر جزء من منصة «Microsoft Teams» إرشادات مخصصة لطلاب التعليم العالي.



