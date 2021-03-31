«رسال» توسع عملياتها في دول «التعاون»

أبوظبي (الاتحاد) قالت منصة «رسال»: إنها تخطط لتوسيع عملياتها لتشمل خدماتها كافة دول مجلس التعاون الخليجي بنهاية 2021.

أوضحت المنصة في بيان صحفي أن لديها خطة توسع طموحة من 3 محاور تشمل التوسع الجغرافي والتوسع في عدد ونوعية والموردين، ما يعزز تنوع خيارات المستخدم إلى جانب تطوير حلول لتسهيل ورفع كفاءة تجارب الإهداء لقطاع الأعمال.

وقال حاتم الكاملي المدير التنفيذي والشريك المؤسس لمنصة «رسال»: إن «المنصة تعتزم تغطية كافة دول الخليج خلال نهاية العام الحالي، وأنها بدأت بتقديم خدماتها في السوق الإماراتية، والتي تشمل شراكات مع 100 علامة تجارية في قطاعات مختلفة تشمل الخدمات والترفيه والأزياء والجمال والموضة والسفر إلى جانب خيارات كبيرة من المنتجات الرقمية». وأضاف الكاملي أن دخول «رسال» للسوق الإماراتي جاء لتلبية الطلب المتزايد على منصات الإهداء المتخصصة من قبل الشركات والأفراد. وتعمل منصة رسال حالياً في 3 أسواق هي السعودية والكويت والبحرين، وتعزز خطة رسال الجديدة مكانتها كأهم وأكبر منصة لتزويد العملاء من أفراد وشركات وموردين في المنطقة بحلول وخيارات متنوعة صممت خصيصاً لتعزيز تجارب الإهداء.