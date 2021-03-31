«دافزا» تطلق برنامج «سكاليتي» لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة

دبي (الاتحاد) أطلقت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»، برنامج «سكاليتي» المبتكر، لدعم الشركات التكنولوجية الناشئة المحلية والإقليمية والعالمية ومساعدتها في تأسيس وتنمية أعمالها في المنطقة.

ويوفر البرنامج للشركات إمكانية تأسيس وتشغيل أعمالها بمرونة وسهولة، مع تحقيق كفاءة تجارية عالية، حيث يوفر للشركات برنامجاً قائماً على الاشتراك والذي يشمل رسوم الإيجار والترخيص، فضلاً عن تخصيص مساحة العمل المطلوبة لها، كما يساعد الشركات الناشئة الدفع لكل موظف على أساس شهري، وضمن نموذج مرن يعتمد على نمو أعمال الشركة، مما يمكّنهم من زيادة عدد الموظفين بمرونة وكفاءة.

وقال الدكتور محمد الزرعوني مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»: «تؤكد دافزا التزامها بتوفير البيئة المثالية للشركات التقنية المبتكرة في مجالات التكنولوجيا المتقدمة مثل التكنولوجيا الطبية والتكنولوجيا الزراعية وغيرها. وقد عيّنا فريقاً شاباً من دافزا لقيادة برنامج «سكاليتي»، وذلك بما يتماشى مع التزام المنطقة الحرة بتوفير الفرص لقادة الأعمال الشباب للمضي قدماً بمبادرات وأفكار وأساليب عمل متطورة تساعد على دفع الابتكار والنمو في دافزا.».

وتشهد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا نمواً ملحوظاً في قطاع التكنولوجيا، بما فيها قطاع التكنولوجيا المالية «فينتيك»، وقطاع التجارة الإلكترونية، وتكنولوجيا الرعاية الصحية، وقطاعات التكنولوجيا المتخصصة، والمدن الذكية، حيث من المتوقع أن تنمو التجارة الإلكترونية في دبي حوالي 23% لتصل إلى 27 مليار دولار في العام 2022، مدفوعةً بالتحول الرقمي الذي فرضته تداعيات جائحة (كوفيد-19) وتغير في طلب وسلوكيات المستهلكين، وسيعمل برنامج «سكاليتي» على تسهيل وصول الشركات إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر توفير المزيد من الفرص لهم.

وبهذا الصدد، قالت آمنة لوتاه، مساعد مدير عام سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي «دافزا»: «يتمثل عملنا في «دافزا» على رفد الشركات الناشئة ورواد الأعمال بجميع احتياجاتهم الأساسية التي تساعدهم على الازدهار وبناء علاقات استراتيجية وطيدة مع الشركاء، إذ تسعى «دافزا» عبر «سكاليتي» إلى تقديم حوافز استثنائية وخدمات متكاملة لرواد الأعمال وذلك لتخفيف التحديات الرئيسية أثناء تأسيس أعمالهم، والتي تشمل تحديات التكاليف الأولية وتمويل مرحلة التأسيس واستقطاب المواهب، بالإضافة إلى القدرة على زيادة المبيعات».