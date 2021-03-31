«سبلايم» تستحوذ على حصة في «الدار العقارية»

أبوظبي (الاتحاد) استحوذت شركة «سبلايم للاستثمار التجاري»، التابعة لمجموعة «ألفا ظبي هولدنق»، على 12.21% من حصة شركة مبادلة للاستثمار في شركة الدار العقارية. وتتولى «ألفا ظبي هولدنق»، وهي شركة استثمارية خاصة مقرها أبوظبي، إدارة محفظة استثمارية متنوعة من الأسهم المدرجة وغير المدرجة في أسواق المال المحلية والإقليمية.

وستظل شركة مبادلة أكبر مساهم في شركة الدار العقارية، بحصة قدرها 25% من إجمالي أسهم الشركة، وستواصل دورها كمستثمر طويل الأمد في دعم نمو شركة الدار باعتبارها شركة وطنية رائدة في القطاع العقاري، تتمتع بأعلى قيمة سوقية في هذا القطاع، وتعمل كمحرك رئيس لدعم جهود التنويع الاقتصادي في أبوظبي.

وقد واصلت الدار العقارية تقديم أداء تشغيلي ومالي قوي، وتحقيق عوائد متصاعدة للمساهمين على مدى أكثر من عشر سنوات. ويدل تزايد اهتمام المؤسسات الاستثمارية بشركة الدار على الثقة في السوق العقارية في أبوظبي وبالدور المركزي الذي تلعبه شركة الدار في تنفيذ استراتيجية التنويع الاقتصادي في الإمارة.

واشتملت الصفقة على بيع 960 مليون سهم بقيمة إجمالية 3.5 مليار درهم (بواقع 3.67 درهم للسهم)، وتعد من أكبر صفقات الشراء للأسهم الخاصة في شركة مدرجة في الأسواق المالية بدولة الإمارات.



