أول رد على أزمة السفينة الجانحة.. «ميرسك» تعلق التعاقدات

أعلنت شركة النقل البحري الدنماركية العملاقة ميرسك وقف توقيع أي عقود قصيرة المدى جديدة على الكثير من الخطوط لكي تتعامل مع تداعيات توقف الملاحة في قناة السويس لمدة أسبوع بسبب جنوب سفينة حاويات عملاقة بها يوم الثلاثاء قبل الماضي.

وأشارت وكالة "بلومبرج" للأنباء إلى أن ميرسك تتوقع فقدان جزء كبير من طاقتها التشغيلية خلال الأسابيع المقبلة، رغم استئناف الحركة في القناة بعد النجاح في تعويم السفينة الجانحة يوم الاثنين الماضي.

وقالت ميرسك إنها قررت عدم توقيع أي عقود قصيرة المدى خلال الأسبوع الحالي "وفي المستقبل القريب جدا" عبر آلية الحجز الفوري للرحلات، وكذلك العقود قصيرة المدى على عدد من الخطوط منها الخطوط الآسيوية.

تجدر الإشارة إلى أن ميرسك هي أكبر شركة سفن حاويات في العالم وأكبر خط حاويات يستخدم قناة السويس.