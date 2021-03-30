«المنتدى الاقتصادي»: الإمارات الأولى عربياً في المساواة بين الجنسين

مصطفى عبد العظيم (دبي)

صنف المنتدى الاقتصادي العالمي دولة الإمارات في المرتبة الأولى عربياً والثانية إقليمياً في تقريره السنوي الخاص بالمساواة بين الجنسين للعام 2021، والذي حققت الدولة خلاله قفزة قياسية بصعودها 48 مرتبة في التصنيف العالمي، مما وضعها ضمن الدول الخمس الأكثر تقدماً في التقرير.

وقال المنتدى الاقتصادي العالمي في تقريره الذي حصلت «الاتحاد» على نسخة منه، إن تصدّر دولة الإمارات المتجدد لدول المنطقة، يجسد نجاح جهود الدولة في المحافظة على الزخم في أدائها الإيجابي في مؤشرات التقرير على الرغم من التداعيات المختلفة التي تسببت بها جائحة كوفيد- 19 والتي كان لها أثر كبير على أداء الدول حول العالم في هذا التقرير.

الأولى عالمياً في 4 مؤشرات

ووفقاً لتقرير «سدّ الفجوة النوعية وتحقيق المساواة بين الجنسين للعام 2021»، الذي تصدرت مراكزه الخمس الأولى على التوالي، كل من أيسلندا وفنلندا والنرويج ونيوزيلندا والسويد، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في 4 مؤشرات أبرزها التمثيل البرلماني للمرأة ومعدل الإلمام بالقراءة والكتابة ومعدل التحاق المرأة في التعليم الابتدائي.

قفزة نوعية

وأشار التقرير إلى أن الأداء الإماراتي سجل قفزة نوعية غير مسبوقة الأمر الذي ساعد الدولة على التقدم 48 مرتبة في الترتيب العام، والذي أدى إلى إدراجها ضمن الدول الخمس الأكثر تقدماً عالمياً، لافتاً إلى تمكن دولة الإمارات حتى الآن من سدّ 71.6% من الفجوة النوعية.

تحسن قوي في مؤشرات عدة

وسجل أداء الدولة تحسناً كبيراً في العديد من المؤشرات التي شملها التقرير، ففي مؤشر التمكين السياسي على سبيل المثال، سدّت الإمارات 4.03 من الفجوة لتحلّ في المركز الـ24 عالمياً مقارنة بالمركز الـ75 العام الماضي، أما الفجوة الخاصة بمؤشر الفرص الاقتصادية، فقد شهدت سدّ الفجوة بمعدل 5.10، مقارنة بـ4.72 كانت معدل السداد العام الماضي، كما شهد المعدّل العام للمساواة في الأجور بين الإناث والذكور من العاملين في الإمارات تحسناً، وصغرت الفجوة في معدل الدخل العام، وازداد عدد القوى العاملة النسائية في المستويات الوظيفية العليا، وضمن كبار المسؤولين والمديرين.

ونوه التقرير بالإصلاحات المتعددة التي شهدتها الدولة في مجال التكافؤ النوعي مما ساهم بشكل كبير في التقدم الهائل الذي شهده الأداء الإماراتي، ومنها المرسوم الاتحادي الخاص بشأن تنظيم علاقات العمل، والذي ينص على مساواة أجور النساء بالرجال في القطاع الخاص.

أفضل التقدمات

وتعليقاً على الأداء الإماراتي، قال روبرتو كروتي، مدير مركز الاقتصاد والمجتمع الجديد: «شهد أداء الإمارات العربية المتحدة أحد أفضل التقدمات على الصعيد العالمي في نسخة عام 2021 من التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين. وقد تمكنت الدولة من الاستمرار في غلق الفجوة الإجمالية النوعية، الأمر الذي صعد بها بمعدل 48 مركزاً».

وأضاف كروتي: «في تقرير هذا العام نجدّ أن التحسن في الأداء الإماراتي يتجلى في مؤشري التمكين السياسي والفرص الاقتصادية. ونجد الإمارات تتقدم بخطى سريعة وثابتة، خصوصاً وأن الدولة قد وصلت إلى تمثيل متكافئ في التمثيل البرلماني».

وفي ما يتعلق بأداء دول المنطقة أشار التقرير إلى أنه وعلى الرغم من الأداء الجيد للعديد من دول المنطقة إلا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لا تزال تشهد أكبر فجوة نوعية لم يتم سدّها بعد 39.1%، مصنفاً تونس في المركز الثاني عربياً، تلتها مصر في المرتبة الثالثة، ثم الأردن في المرتبة الرابعة.

فجوة عالمية

وخلص التقرير العالمي للفجوة بين الجنسين 2021، بأنه سيتعين على جيل آخر من النساء الانتظار لحين تحقق التكافؤ بين الجنسين. فمع استمرار تأثير توابع جائحة كوفيد 19، ازدادت المدة المطلوبة لسد الفجوة العالمية بين الجنسين بمقدار جيل كامل، حيث كانت 99.5 عاماً وفقاً لتقرير العام الماضي، وباتت اليوم 135.6 عاماً.

ويقيس التقرير الذي دخل عامه الخامس عشر، تطور الفجوات النوعية في أربعة مجالات هي: الفرص الاقتصادية، والتمكين السياسي، والتحصيل العلمي، والصحة والبقاء على قيد الحياة. هذا ويدرس التقرير أسباب الفجوات ويحدد السياسات والممارسات اللازمة للتعافي الشامل.