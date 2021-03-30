ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي على قطاعي الفنادق والمطاعم

أبوظبي (وام)

شهد الإنفاق الاستهلاكي على قطاعي الفنادق والمطاعم في الإمارات ارتفاعاً كبيراً خلال شهر يناير من العام 2021، مما ساهم في دعم حركة القطاعين اللذين أظهرا نشاطاً متصاعداً، بدءاً من شهر أغسطس 2020.

وانعكس النشاط الذي سجلته الفنادق والمطاعم في الدولة على الرقم القياسي للقطاعين الممثلين في مؤشر أسعار المستهلك، حيث ارتفعا بنسبة 2.09% خلال شهر يناير 2021 مقارنة مع الشهر ذاته من عام 2020، وذلك بحسب أحدث الأرقام الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء.

وساهمت الزيادة المسجلة في الإنفاق الاستهلاكي على خدمات الفنادق والمطاعم في ارتفاع وتيرة نشاط القطاع السياحي في الدولة بشكل عام خلال شهر يناير من عام 2021.

وكانت إحصائيات سابقة صادرة عن دوائر السياحة في جميع إمارات الدولة رصدت تسجيل نمو في قطاعي السياحة والفنادق بنسبة تجاوزت 100% في الربع الثالث من عام 2020 مقارنة مع الربع الثاني من العام ذاته. وتعد قطاعات السياحة والفنادق والمطاعم من أهم القطاعات الرافدة للاقتصاد الوطني وسياسة التنويع الاقتصادي.

وبحسب أرقام المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء التي صدرت في وقت سابق، فقد ارتفع عدد نزلاء الفنادق في دولة الإمارات إلى 3.385 مليون نزيل خلال الفترة من يوليو وحتى أغسطس من عام 2020 مقارنة مع 1.31 مليون نزيل في الفترة من مارس وحتى نهاية يونيو من العام ذاته.

وتزامن الارتفاع المسجل في عدد النزلاء مع زيادة عدد المنشآت الفندقية «فنادق، شقق فندقية» التي عادت للعمل حيث ارتفع عددها إلى 1032 منشأة في نهاية الربع الثالث من العام الجاري.