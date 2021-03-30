اعتباراً من يوم غدٍ.. الإعفاء من رسوم طلب استرداد التأمينات الجمركية

يوسف العربي (أبوظبي)

قررت دائرة جمارك دبي إعفاء شركات المناطق الحرة من رسوم خدمة طلبات استرداد التأمينات الجمركية عن البضائع التي لا تزيد قيمتها على 3000 درهم، اعتباراً من يوم غدٍ.

وأوضحت الدائرة أن الإعفاء يشمل البيانين الجمركيين، أولهما بيان خروج المنطقة الحرة، وبيان عبور بين المناطق الحرة في إمارة دبي.

وفي المقابل، تستوفى رسوم خدمة طلبات استرداد التأمينات الجمركية عن البضائع التي تزيد قيمتها على 3000 درهم وفق الرسوم المقررة. وأكدت الدائرة في تعميم للشركات المسجلة أنه على شركات المنطقة الحرة تقديم طلبات استرداد التأمينات الجمركية عبر القنوات الإلكترونية المتاحة وحسب الضوابط والإجراءات الجمركية المتبعة

ووفق بيان الدائرة تكون إدارة التعرفة الجمركية والمنشأ هي الجهة المعنية بالنظر بأي خلاف ينشأ أو يتعلق بتطبيق هذه التعديلات.