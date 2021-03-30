وقعتها «دبي للمستقبل» و«طيران الإمارات».. مذكرة تفاهم لتوظيف التكنولوجيا بقطاع الطيران

دبي (الاتحاد)

وقعت مؤسسة دبي للمستقبل مذكرة تفاهم مع «طيران الإمارات»؛ بهدف تعزيز التعاون المشترك في مجال توظيف أحدث التقنيات والابتكارات المتقدمة للارتقاء بأداء قطاع الطيران، وتعزيز مساهمته في اقتصاد المستقبل بدبي ودولة الإمارات، وتطوير نماذج عمل جديدة وأفكار استثنائية بما يحقق رؤية قيادة الدولة وتوجيهاتها بأهمية تعزيز الشراكات الحكومية والخاصة لرسم ملامح مستقبل الاقتصاد الوطني، وتحقيق إنجازات نوعية في مسيرة التنمية.

حضر توقيع الاتفاقية معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد نائب العضو المنتدب لمؤسسة دبي للمستقبل، وخلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، وعادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات».

وبموجب هذه الشراكة، ستعمل فرق العمل على ابتكار حلول جديدة ضمن «مختبرات دبي للمستقبل» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في يونيو 2020، والتي تمثل وجهة عالمية لتطوير واختبار وتطبيق تقنيات الثورة الصناعية الرابعة.

وأكد خلفان جمعة بلهول الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل، أن الاستعداد لتحديات ومتغيرات المستقبل، أصبح مؤشراً رئيسياً لقياس جاهزية مختلف القطاعات الحيوية في دبي ودولة الإمارات، ومعياراً لتقييم قدرتها على مواكبة التسارع الكبير في تلبية المتطلبات الجديدة، والخروج بأفكار استباقية ومشاريع متفردة توظف التكنولوجيا المتقدمة للارتقاء بالخدمات.

وقال عادل الرضا الرئيس التنفيذي للعمليات في «طيران الإمارات»: «نهدف من خلال هذه الشراكة إلى توظيف التكنولوجيا المتطورة لتحسين الأداء والإنتاجية، والمحافظة على ريادتنا العالمية في تقديم أفضل الخدمات لعملائنا، وتوفير أفضل بيئة للعمل، وذلك من خلال الاستمرار في الاستثمار في تبني أحدث التقنيات والابتكارات لتطوير منهجية العمل».