«إنجازات» تدشن مشروعاً مع «لامبريل»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت «إنجازات»، و«لامبريل»، توقيع اتفاقية مشروع مشترك لإنشاء وتسويق حلول رقمية مبتكرة تركز في الأغلب على مصادر الطاقة المتجددة وصناعات النفط والغاز.

وسيتم تسجيل المشروع المشترك الشامل داخل سوق أبوظبي العالمي الحائز جوائز بتمويل أوّلي يبلغ 7 ملايين دولار مقسم بالتساوي بين الشركاء.

قال كريستوفر ماكدونالد، الرئيس التنفيذي للشركة: «يُمثل تأسيس أسواق جديدة مع شركاء استراتيجيين، مثل إنجازات وشركتها الأم (جي 42) أساساً لتطور أعمالنا الرقمية».

وبدوره، قال أسامة ذهبية، الرئيس التنفيذي لإنجازات: «نحن فخورون بالإعلان عن مشروعنا المشترك مع (لامبريل)، والذي سيكون حافزاً على تحويل أعمالنا من الجانبين».