«طيران الإمارات» تستأنف رحلات «أورلاندو»

دبي (الاتحاد)

أعلنت «طيران الإمارات» أنها ستستأنف خدمتها إلى أورلاندو اعتباراً من 2 يونيو 2021 وبمعدل 4 رحلات في الأسبوع.

ويأتي هذا الإعلان في إطار خطط الناقلة لتوسيع شبكة خطوطها في الولايات المتحدة، وتزويد عملائها في جميع أنحاء العالم بمزيد من خيارات السفر إلى تلك الدولة عبر دبي.

ومع إضافة أورلاندو، فإن «طيران الإمارات» ستوفر أكثر من 60 رحلة أسبوعياً من وإلى 11 وجهة في الولايات المتحدة، بما فيها بوسطن ونيويورك جيه اف كيه ولوس أنجلوس وشيكاغو وواشنطن العاصمة وسياتل ودالاس وهيوستن وسان فرانسيسكو ونيوارك (في يونيو)، ما يؤكد مجدداً التزام الناقلة القوي نحو تلك السوق المتنامية، وتوفير رحلات ربط مريحة عبر دبي للمسافرين من وإلى الشرق الأوسط وغرب آسيا وأفريقيا. كما يمكن لعملاء «طيران الإمارات» أيضاً مواصلة سفرهم بسهولة وسلاسة إلى مدن أميركية أخرى من خلال اتفاقيات الرمز المشترك مع «جيت بلو» و«ألاسكا إيرلاينز».