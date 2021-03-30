الإمارات تبحث تعزيز النقل الجوي مع روسيا

أبوظبي (الاتحاد)

استقبل سيف محمد السويدي مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني، يوري فيداكاس كبير المستشارين نائب رئيس البعثة في سفارة روسيا الاتحادية بدولة الإمارات.

وتم خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، ودور قطاع النقل الجوي في تعزيز هذه العلاقات، وأهمية التنسيق في مجال النقل الجوي وتشغيل الناقلات الوطنية لكلا البلدين. كما تمت مناقشة الجهود المبذولة في مكافحة جائحة «كوفيد - 19» وتطبيق إجراءات السلامة المعتمدة في السفر بين البلدين.

واستعرض السويدي جهود الإمارات في توفير توزيع لقاح «كوفيد - 19» للمواطنين والمقيمين على أرضها، حيث تمكنت حتى تاريخه من توفير أكثر من 7 ملايين جرعة تطعيم.