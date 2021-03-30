33.7 مليار درهم مكاسب الأسهم المحلية في جلستين

يوسف البستنجي (أبوظبي)

واصلت أسواق المال المحلية، أمس، مسيرة الصعود القوية، بدعم من زخم السيولة للجلسة الثانية على التوالي، لترتفع القيمة السوقية للأسهم بقيمة 16 مليار درهم جديدة، رافعة مكاسبها خلال جلستين إلى 33.7 مليار درهم، بحسب البيانات الإحصائية الصادرة عن سوقي المال بالدولة.

واستمرت السيولة النقدية المتوافرة للتداول في أسواق المال عند مستويات مرتفعة، وبلغت أمس 1.16 مليار درهم.

واستحوذ سوق العاصمة أبوظبي على 26.7 مليار درهم من المكاسب الجديدة في القيمة السوقية خلال الجلستين الأخيرتين، بواقع 15 مليار درهم مكاسب جلسة أمس و11.7 مليار درهم أمس الأول.

وارتفعت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 861.3 مليار درهم، وفقاً لأسعار الإغلاق بنهاية جلسة تداولات الأمس.

وارتفع المؤشر العام للسوق بنسبة 1.49% عند مستوى 5910.7 نقطة.

وشهدت الجلسة تداولات عالية نسبياً من حيث القيمة بلغت أكثر من مليار درهم، تم تنفيذها من خلال 3466 صفقة أبرمت في السوق خلال الجلسة.

وتركزت التداولات على عدد من الأسهم القيادية، في مقدمتها التداولات على أسهم الشركة العالمية القابضة بقيمة 251 مليون درهم، حيث ارتفع سعر السهم 2.6% وأغلق على سعر 63.10 درهم.

كما استحوذت أسهم بنك أبوظبي الأول على 232 مليون درهم وأغلق السهم مرتفعاً بنسبة 1.25% عند سعر 14.6 درهم للسهم، وحظيت «الدار العقارية» بتداولات قيمتها 77 مليون درهم، وارتفع سهم الشركة بنسبة 1.88% ليغلق على سعر 3.79 درهم للسهم.

كما ارتفع سهم «اتصالات» بنسبة 2.86% عند مستوى سعر الإغلاق البالغ 21.60 درهم للسهم بعد تسجيل تداولات عليه بقيمة 73 مليون درهم.

وفي سوق دبي المالي، ارتفعت القيمة السوقية بقيمة مليار درهم عند مستوى الإغلاق البالغ 2558.5 نقطة للمؤشر العام للسوق، وبلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة نحو 358 مليار درهم.

وارتفع المؤشر العام بنسبة طفيفة بلغت 0.23%، وقد حظيت بدعم من سهمي «إعمار العقارية» الذي ارتفع بنسبة 0.56% عند سعر الإغلاق البالغ 3.57 درهم للسهم، وكذلك من بنك الإمارات دبي الوطني الذي ارتفع سعر السوق لسهمه بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 11.50 درهم للسهم.